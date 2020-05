Der Vorstand der Triathlonfüchse Osterburg hat sich gegen die Ausrichtung des traditionellen Arendsee-Triathlon entschieden.

Osterburg/Arendsee l „Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, wir haben auch bis zuletzt gewartet, da immer noch ein Funken Hoffnung bestand. Nun ist es jedoch so und wir wollen im nächsten Jahr neu angreifen“, sagte Pressesprecherin Melanie Wiechert.

Durchführung nicht mehr haltbar

In einer Mitteilung des Vereins heißt es weiter: „Liebe Triathlon-Freunde, heute müssen wir Euch leider mitteilen, dass unser beliebter Arendsee-Triathlon 2020 nicht stattfindet. Täglich haben wir in den vergangenen Wochen die politischen und rechtlichen Vorgaben beobachtet. Unser Ziel war es, den Arendsee-Triathlon doch noch irgendwie für Euch und die Altmark auf die Beine zu stellen. Am 2. Mai 2020 wurden spürbare Lockerungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen in Sachsen-Anhalt beschlossen (Schutzverordnung Sachen-Anhalt vom 02.05.2020). Beim Punkt Großveranstaltungen sind die Maßgaben jedoch nahezu unverändert.

Für unseren Qualitätsanspruch an die Wettkampfdurchführung benötigen wir einen zeitlichen Vorlauf von mindestens sieben Wochen. Dieser ist bei der weiterhin anhaltenden unklaren Lage nicht mehr gewährleistet. Daher haben wir uns heute auf die Absage unseres Triathlons festlegen müssen. Wir bedauern dies sehr.

Eine solche Entscheidung hat für unseren kleinen Triathlonverein eine enorme wirtschaftliche Tragweite. Der Triathlon wird komplett ehrenamtlich in der Freizeit jedes Einzelnen der über hundert Helfer mit dem Ziel organisiert, einen Beitrag für den Triathlonsport und unsere Region zu leisten.

Im Moment sind wir, die Triathlonfüchse, ganz schön niedergeschlagen. Und doch versprechen wir bereits, alles dafür zu geben, um in 2021 wieder einen großartigen Arendsee-Triathlon auf die Beine zu stellen.“

Offene Fragen

Was passiert mit meinem Startplatz und meinem Startgeld?

Dafür bietet der gastgebende Verein folgende Möglichkeiten an:

A) Übertragt Euren Startplatz auf 2021 —> geplantes Veranstaltungsdatum ist der 20.06.2021.

B) Spendet Euer Startgeld und erhaltet einen 50 Pozent-Rabattgutschein für den Triathlon 2021 oder 2022.

Den Teilnehmern wird in den kommenden Tagen eine weitere E-Mail zugesendet, in der sich für eine oben genannten Varianten entschieden werden kann.

Mit dieser Vorgehensweise ist der altmärkische Verein in der Lage, das Fortbestehen des beliebten Arendsee-Triathlons abzusichern und bietet gleichzeitig einen werthaltigen Ausgleich.

Hoffnung auf Solidarität

Die Osterburger Triathlonfüchse bedanken sich bei jedem einzelnen für das Vertrauen in die Veranstaltung. Sie freuen sich, zusammen mit den vielen engagierten Helfern und den enthusiastischen Zuschauern an der Strecke, auf zahlreiche Teilnehmer im kommenden Jahr.

In den nächsten Tagen wird die Umorganisation des Triathlons etwas Zeit in Anspruch nehmen. Der Verein hofft daher auf Verständnis.