Die Bördeoberliga-Fußballer von Empor Wanzleben starteten mit einer Radtour in die Saisonvorbereitung 2020/21.

Wanzleben l Zufällig führte die Strecke über fast 40 Kilometer am Eiskaffee in Schermcke vorbei.

Testspiele sind geplant

Durch einen Defekt am Rad des Trainers musste eine kleine Rast eingelegt werden. Nach der Tour gab es zwei weitere Trainingseinheiten im Bördestadion.

Empor trägt folgende Vorbereitungsspiele im Wanzleber Bördestadion aus: am Sonnabend um 14 Uhr gegen Traktor Dreileben, am 26. Juli um 11 Uhr gegen die SG Drackenstedt, am 8. August um 14 Uhr gegen Handwerk Magdeburg und am 22. August um 14 Uhr gegen den USC Magdeburg