Für die Finswimmer des Tauchclub Harz hat das neue Sportjahr in Erfurt begonnen.

Wernigerode l Weitere Wetkämpfe stehen in den nächsten Monaten an.

Traditionell starteten die Finswimmer des Tauchclub Harz im Januar in die neue Wettkampfsaison. Eine erste Standortbestimmung in Erfurt bei den Thüringer Meisterschaften sollte zeigen, wie intensiv die Zeit in den Weihnachtsferien für das Training genutzt wurde. Schon die ersten Übungseinheiten im neuen Jahr zeigten, dass der ein oder andere während der Ferien gar keine Gedanken an Sport verschwendet hat.

Norm für Deutsche Meisterschaft erreicht

Der Landesverband Thüringen sprach bei der Eröffnung des Wettkampfes von einer Rekordbeteiligung. Mehr als 20 Vereine nahmen zum Teil eine weite Anreise nach Erfurt in Kauf. Knapp 300 Starter brachten die „Roland Matthes“ Schwimmhalle an ihre Grenzen.

Die Harzer Schwimmer reisten nur mit einer kleinen Abordnung an. Krankheitsbedingt mussten vier Sportler zu Hause bleiben und auf einen Start verzichten. Da es vorrangig die Landesmeisterschaft Thüringens war, ging es für die Harzer nur um Normzeiten. Sehr viel Freude bereitete den Trainern an diesem Wochenende Anton Beier, der jüngste Starter des Vereins. Er absolvierte seinen ersten großen Wettkampf und war sichtlich stolz auf sich und seine Leistungen.

von Zweidorf erreicht die Norm

Ebenfalls sehr gut ins Wettkampfjahr startete Henriette von Zweidorf, die ihre bisherigen Bestleistungen deutlich steigerte und damit bereits die Normzeiten für die Deutsche Jugendmeisterschaften erreichte. Gleiches gelang Marnie Weißenborn, die sich gegenüber dem November auf den Sprintstrecken noch einmal deutlich steigerte.

Nachwuchs-Athleten erzielen Bestzeiten

Elisabeth Risse, Sophie von Gynz Rekowski und Marlene Zündel zeigten ebenfalls ansteigende Form. Bei den Herren gingen neben Fynn Härter und Matty Schmidt auch die großen Jungs Louis Mäter, Jan Henrik Hass und Louis von Gynz Rekowski an den Start. Louis von Gynz Rekowski erwischte leider kein gutes Wochenende. Jan Henrik Hass dagegen zeigte einmal mehr über die 200 Meter Freistil, dass die sehr gute Zeit aus Rostock keine Eintagsfliege war. Louis Mäter ging aufgrund einer Verletzung leicht gehandicapt ins Rennen und konnte an seine guten Zeiten aus dem letzten Jahr leider nicht anschließen.

Fynn Härter und Matty Schmidt dagegen hatten einen guten Tag erwischt und konnten auf einigen Strecken eine neue Bestzeit erzielen.

Reise nach Ungarn

Insgesamt fiel das Fazit des Trainers dennoch durchwachsen aus. „Der Wettkampf war wichtig, um den Sportlern und mir als Trainer zu zeigen, wo wir insgesamt stehen. Die nächsten Wochen werden wir noch einmal intensiv nutzen, um vor allem an den technischen Feinheiten zu arbeiten. Dazu soll vor allem das Trainingslager in den Osterferien genutzt werden“, erklärt Trainer Holger Dalichow. Als nächstes geht die Reise nach den Winterferien nach Ungarn, wo in diesem Jahr die Weltcupsaison der Finswimmer eröffnet wird. „Wir werden auch in diesem Jahr mit einer kleinen Mannschaft daran teilnehmen, nachdem wir im vergangenen Jahr gute Platzierungen im Jugendbereich erzielt haben. Ziel ist es in diesem Jahr natürlich noch weiter nach vorn zu schwimmen“, erklärt die Vereinsvorsitzende Birgit Galler.