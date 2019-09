Jannes Zilling (am Ball) erzielte gegen die Floor Fighters Chemnitz den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:5. Am Ende hatten die Wernige­röder gegen die Floor Fighters mit 5:10 das Nachsehen. Foto: Frabk Diesener

In ihrem ersten Bundesliga-Pflichtspiel der neuen Saison mussten die Floorballer der Red Devils eine Niederlage einstecken.

Wernigerode l Am vergangenen Sonntag stand für die Red Devils vom WSV Rot-Weiß vor heimischer Kulisse der Bundesliga-Saisonauftakt auf dem Programm. Vor 226 Zuschauern traf die Mannschaft um Devils-Coach Ralf Lisiecki auf die Floor Fighters Chemnitz. Die teuflischen Hausherren starteten personell dezimiert in dieses erste Pflichtspiel, da einige Spieler aus gesundheitlichen und privaten Gründen nicht zur Verfügung standen. Demzufolge mussten die jungen Wernigeröder Spieler gleich zu Saisonbeginn jede Menge Verantwortung übernehmen.

Paul Sundt erzielt ersten Treffer der Saison

Dies machten sie im Verlauf des ersten Drittel auch recht ordentlich: Nach zwei Gegentreffern durch Juhu Kivinen (15.) und Maximilian Schröder (17.) verkürzte der 16-jährige Paul Sundt kurz vor Ende des ersten Durchgangs mit einem verwandelten Penalty auf 1:2.

Im Mittelabschnitt schlichen sich bei den Red Devils einige Unkonzentriertheiten und Nachlässigkeiten ein, die der Gegner zu nutzen wusste. Nach zwei weiteren Gegentoren in den Anfangsminuten durch Gustav Peters (24.) und Kivinen (26.) verkürzte Vojta Krupicka in der 29. Spielminute zum 2:4. Vor allem die finnischen Akteure der Chemnitzer um Juhu Kivinen und Max Syrjälä zeigten ihre spielerische Stärke und Torgefährlichkeit: Im Zusammenspiel sorgte das Duo für die 5:2-Führung der Floor Fighters – es war bereits der dritte Treffer für Kivinen.

Gäste spielen routiniert

Nur wenige Augenblicke später nutzte der vor dem Tor freistehende Jannes Zilling die Chance in Überzahl, er verkürzte nach Vorlage von Vojta Krupicka zum 3:5. In den Schlussminuten des zweiten Durchgang spielten die Gäste routiniert auf und erhöhten dank eines Doppelschlags von Hannes Langenstraß und Kivinen zum 3:7. In der ersten Hälfte des Schlussdrittels kassierten die Gastgeber drei weitere Treffer, Max Bandrock und Paul Sundt betrieben noch etwas Ergebniskosmetik zum 5:10.

Nach dem ersten Bundesliga-Pflichtspiel finden sich die Red Devils vorerst auf Rang acht der Tabelle wieder, vor dem VfL Red Hocks Kaufering und dem TV Schriesheim, die ebenfalls ihre Auftaktspiele verloren haben.

Joonas Poutanen im nächsten Spiel dabei

Weiter geht es für die Harzer am Sonnabend mit dem Duell beim Tabellenletzten in Schriesheim, der als Aufsteiger eine souveräne Saison 2018/19 gespielt hat. Nach der Niederlage gegen Chemnitz hoffen die Wernigeröder dann auf die ersten Punkte. In diesem Spiel wird dann auch der finnische Neuzugang Joonas Poutanen mit von der Partie sein, der im ersten Saisonspiel noch krankheitsbedingt aussetzen musste.

Torfolge: 0:1 Juhu Kivinen (15.), 0:2 Maximilian Schröder (17.), 1:2 Paul Sundt (20.), 1:3 Gustav Peters (24.), 1:4 Juhu Kivinen (26.), 2:4 Vojta Krupicka (29), 2:5 Juhu Kivinen (33.), 3:5 Jannes Zilling (36.), 3:6 Hannes Langenstraß (38.), 3:7 Juhu Kivinen (38.), 3:8, 3:9 Magnus-Ernst Scholz (44., 46.), 3:10 Hannes Langenstraß (51.), 4:10 Max Bandrock (53.), 5:10 Paul Sundt (55:05).