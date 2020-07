Die Ilsenburger Judokas haben zusammen mit dem Harzer Schwimmverein und dem DLRG im Wernigeröder Waldhofbad gezeltet.

Wernigerode l „Wir möchten an dieser Stelle dem Harzer Schwimmverein danken, dass wir dieses Wochenende miterleben durften. Alle waren froh und stolz darüber, dass wir dieses Event wie im letzten Jahr durchführen konnten, obwohl die Corona-Pandemie und deren Reglementierungen uns noch immer beeinflussen, wie zum Beispiel das Abstandhalten und das Bereitstellen zahlreicher Desinfektionsmittelflaschen“, so Johanna Hellmund vom JJJV. Trotz allem aber hatten alle ein schönes Wochenende mit vielen Höhepunkten.

Zeltlager mit vielen Highlights

Am Freitagnachmittag war Anreise aller Teilnehmer und der Zeltaufbau. Hier halfen die Eltern noch tatkräftig mit, sodass schon bald das Waldhofbad mit Zelten gefüllt war. Als die Eltern dann verabschiedet waren, begann eine kurze Begrüßung für alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Danach wurden alle zum Spielen und Planschen entlassen. Natürlich gab es nicht nur die Möglichkeit des Badens und Springens. Es wurden auch mehrere Spielgeräte, eine Hüpfburg, eine Riesenrutsche und weitere tolle Sachen aufgebaut. Auch im Wasser gab es Möglichkeiten zum Spielen. So konnte jeder etwas für sich finden. Am Abend wurde dann noch am Lagerfeuer Stockbrot bebacken, sodass alle satt und zufrieden ins Bett gingen.

Nach der ersten Nacht im Zelt wurden die Spielmöglichkeiten noch mit zwei weiteren Aktionen gesteigert. Auch Trampolinspringen und Bullenreiten waren möglich. Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen genossen diese Attraktionen. Auch die Betreuer wagten sich an diese Herausforderungen. Hellmund: „Das Wetter war leider etwas schlechter als am Freitag, dennoch konnte man keinem die Freude und den Spaß am Baden nehmen. Am Abend wurde dann noch gegrillt und die Neptuntaufe startete.“ Einige Kinder und Jugendliche wurden dabei getauft. Viel Spaß hatten dabei alle Teilnehmer. Am Abend fielen die Sportler erschöpft ins Bett und verbrachten für dieses Jahr ihre letzte Nacht im Zelt im Waldhofbad.

Am Sonntagmorgen wurde nach einem üppigen Frühstück aufgeräumt, die Zelte mit vereinten Kräften in Rekordzeit abgebaut und alle Teilnehmenden von ihren Eltern abgeholt.

Diese Veranstaltung in Kooperation mit dem Harzer SV und der DLRG war ein Erfolg und dürfte eine Fortsetzung als Ergebnis haben. Untereinander passte es, Hellmund: „Es bestand auch die Möglichkeit, Freundschaften über die Grenzen des eigenen Vereins hinaus zu schließen.“