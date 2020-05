Fußball-Verbandsligist FC Einheit Wernigerode verliert in der Sommerpause seinen kreativen Mittelfeldmotor.

Wernigerode l Andy Wipperling-Brendle wird sich aufgrund von familiären und beruflichen Aspekten eine Auszeit vom Fußball nehmen.

Seit 2010 trug Wipperling-Brendle das rot-weiße Trikot der Hasseröder und kam dabei auf 235 Einsätze in der Landesliga und trug sich dabei 18-mal in die Torschützenliste ein. In der laufenden Spielzeit stand der Mittelfeldspieler in 14 Verbandsliga-Begegnungen auf dem Feld. Geht es nach Wipperling-Brendle, kommt vorerst kein weiteres Spiel dazu. „Ich hatte mich schon vor geraumer Zeit dazu entschieden, eine Pause einzulegen. Nach der Geburt meines Sohnes haben sich die Prioritäten für mich verschoben. Zudem bin ich beruflich sehr eingespannt. Es fehlte auch die Motivation, am Wochenende einen kompletten Tag für den Fußball unterwegs zu sein“, begründet der 28-Jährige seinen Entschluss, eine Pause einzulegen.

Einheit bleibt mein erster Ansprechpartner

Wann der Mittelfeldakteur wieder auf das Feld zurückkehren wird, ließ Andy Wipperling-Brendle allerdings offen. „Aktuell fehlt mir der Fußball nicht, ich halte mich weiterhin fit. Wenn ich wieder Zeit und Lust habe, dann ist die Einheit natürlich mein erster Ansprechpartner“, so der Kapitän.

Marko Fiedler, Cheftrainer des Verbandsligisten, zeigte sich ob der Entscheidung natürlich wenig erfreut. „Wippe ist sowohl fußballerisch als auch menschlich ein Verlust. Er ist ein feiner Bengel, hat immer ein offenes Ohr und war in der Mannschaft sehr hoch angesehen. Er hat mich in der Winterpause informiert, dass er diesen Schritt gehen möchte. Wenn es bei ihm im Fuß kribbelt, ist er im Training sehr gerne gesehen. Er meldet sich nicht ab und ich hoffe, dass wir ihn bald bei uns wiedersehen, dann vielleicht auch in einer anderen Funktion. Aber ganz klar, ein herber Verlust für uns“, so Marko Fiedler.