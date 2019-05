Mit einem Sieg im Topspiel kann der FC Einheit Wernigerode vorzeitig den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen.

Wernigerode l Der FC Einheit Wernigerode steht am Wochenende vor seinem ersten „Aufstiegsendspiel“, nach dem hart erkämpften Derbysieg gegen Ilsenburg wartet beim Magdeburger SV Börde wieder ein „schwerer Brocken“ auf die Hasseröder. „Dieses Spiel ist definitiv kein Selbstläufer, der MSV Börde zählt zu den besten Rückrundenteams der Saison. Seit sieben Spielen ist die Mannschaft um Torjäger Nico Rackwitz ungeschlagen. Wir halten allerdings mit einer Serie von zwölf Spielen dagegen und wollen das ,Ding‘ für uns entscheiden. Wenn alle nochmal an ihre Leistungsgrenzen gehen, kann es uns gelingen. Alle Spieler haben in der Saison gezeigt, dass sie in den entscheidenden Spielen voll da sind. Sie haben am Sonnabend die Möglichkeit, sich für eine anstrengende Saison zu belohnen“, so Mannschaftsleiter Jens Strutz-Voigtländer. Verzichten muss Trainer Alex Kopp auf den verletzten Leon Dannhauer und Maximilian Binsker (Arbeit).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg

Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg verabschiedet sich mit der Partie gegen den SV Irxleben 1919 von seinen Fans im heimischen Eichholz. „Es wird eine schwere Aufgabe, da wir extreme Personalprobleme haben. Gegenüber dem Einheit-Spiel werden gleich sechs Spieler fehlen“, blickt FSV-Trainer Karsten Armes auf das Heimspiel gegen den Tabellenzehnten voraus. „Zum Glück hat die Zweite den Aufstieg schon perfekt gemacht, da werden wir sicher auf den ein oder anderen Spieler zurückgreifen. Daheim sind wir die Saison noch ungeschlagen, diese Serie soll auch im letzten Spiel anhalten. Dann hätte wir Rang sechs sicher, vielleicht geht es sogar noch einen Platz noch oben. Ungeachtet dessen hat die Mannschaft mit einem Blick auf die vielen langfristigen Ausfälle eine starke Saison gespielt“, zeigt sich Armes schon jetzt mit dem Erreichten zufrieden. „Der Gegner steht im Niemandsland der Tabelle und hat zum verlängerten Wochenende möglicherweise auch nicht alle Spieler an Bord. Wir können in den letzten beiden Spielen frei aufspielen“, will Karsten Armes die Saison in den letzten beiden Spielen ohne jedglichen Druck ausklingen lassen.

Blankenburger FV

Auch der Blankenburger FV hat sein Ziel mit dem Verbleib in der Landesliga vorzeitig erreicht, trotzdem reiste die Elf von Trainer André Dzial mit reichlich Motivation zum Tabellennachbarn Union Heyrothsberge. „Nachdem wir den Klassenerhalt frühzeitig erreicht haben, ist es nun unser Ziel, den einstelligen Tabellenplatz zu behaupten und die 40-Punkte-Marke zu knacken. Gegen Heyrothsberge, einen direkten Mitkonkurrenten, wird dies keine leichte Aufgabe“, erklärt André Dzial. Verzichten muss der BFV-Coach auf die verletzten Tim Carstens, Philip Zablinski und Maik Effler sowie Glenn Baumgartl, der nach Gelb-Roter Karte eine Sperre absitzen muss.