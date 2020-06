Leiten mit Beginn der neuen Saison die sportlichen Geschicke veim FC Einheit: (von links) Andreas Petersen (sportliche Leitung), Tino Leßmann (Co-Trainer), Chefcoach Frank Rosenthal und Dirk Rühr (sportlicher Leiter). Es fehlt: Co Trainer Heiko Helmstedt. Foto: Ingolf Geßler

Der FC Einheit Wernigerode hat einen Nachfolger auf den Posten des Cheftrainers präsentiert.

Wernigerode l Frank Rosenthal übernimmt zur neuen Saison als Coach bei den Hasserödern und kehrt damit, wie auch Andreas Petersen in der sportlichen Leitung, zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück.

Rosenthal übernimmt

Das neue Gesicht auf der Trainerbank ist ein bekanntes: Frank Rosenthal, in zahlreichen Harzer Vereinen und zuletzt beim Ligarivalen SV Westerhausen als Trainer tätig, übernimmt zur neuen Saison den Cheftrainer-Posten am Mannsberg. Er tritt damit die Nachfolge von Marko Fiedler an, von dem sich der Vereine Ende Mai getrennt hatte.

Rühr sieht Aussagen von Fiedler kritisch

„Das war ja jetzt nicht von langer Hand geplant, wir waren überrascht mit den ganzen Entwicklungen mit Marko Fiedler“, erzählt Dirk Rühr, sportlicher Leiter des FC Einheit Wernigerode. „Seine Gegendarstellung in der Volksstimme lassen wir unkommentiert stehen. Denn die Tatsachen, was wir vorhaben, steht diesen Äußerungen entgegen.

Wir wollen etwas aufbauen, wir haben Leute, die wir schon über zwei, drei Jahre entwickeln, in der Saison mit Alex Kopp angefangen. Und das führen wir auch fort, die Neuzugänge sprechen ja für sich. Es sind ja keine ,Halbprofis‘ und ,fertige Spieler‘, das sind alles junge Spieler aus der Region. Ob Kevin Hildach und Philipp Matzelt aus Osterwieck, Cedrik Staat aus Halberstadt oder Niclas Eheleben aus Pabstorf. Dazu kommen noch zwei oder drei A-Ju­gendliche aus Halberstadt“, sieht Dirk Rühr die neuen Spieler voll und ganz im Sinne der Vereinsphilosophie.