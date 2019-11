Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg hat den Spitzenreiter Magdeburger SC Preussen empfangen.

Ilsenburg l Die Ansetzung Tabellenvierter gegen den Spitzenreiter hielt was sie versprach: Vor 119 Zuschauer trennten sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg und Magdeburger SC Preussen nach 90 kurzweiligen, umkämpften, temporeiche und damit sehr intensive Minuten leistungsgerecht 3:3-Unentschieden.

Ilsenburg früh in Führung

Der FSV war sofort im Spiel und machte Druck. Nach dem ersten Gästeangriff herrschte kurzzeitig Verwirrung im Rund. Der Ball lag im Netz, Schiri Kay Schröter zeigte zunächst zur Mitte, hatte aber die Abseitsfahne seines Assistenten nicht bemerkt (7.). Nach diesem kurzen Schreckmoment ging es wieder in die andere Richtung, in der 21. Minute durfte das erste Mal gejubelt werden. Joao Paranagua zwang Saager mit einer flachen scharfen Eingabe zu einem Eigentor.

Dann musste Reginaldo de Ramos verletzt vom Platz getragen werden (24.), seine Mitspieler Verein wünschen schnelle Genesung. Nachdem Marco Raue aus gut 20 Metern knapp verfehlte (27.), legte Goalgetter Paranagua wenig später zum 2:0 nach. Eine von Dawid Lozinski erwirkte und von Yuri Alef dos Santos hereingebrachte Eckball versenkte der Torjäger per Kopf (32.). Schon im direkten Gegenzug fiel der Anschlusstreffer. Einen Freistoß von der Außenlinie verlängerte Lucas Stötzner ins eigene Netz (33.). Kurios: beide Rückennummern 17 trafen damit auf der falschen Seite. Dieser Treffer gab den Preussen Auftrieb, Niklas Hanns musste gegen Sori Acosta klären (40.). Ein Lozinski-Kopfball beschloss die erste Hälfte (45.).

Mit der ersten Aktion nach dem Wechsel fiel der Ausgleich. Einer der langen Bälle konnte nicht geklärt werden, Streißenberger schob ein (48.). Auf der Gegenseite fand Lozinski in Keeper Ebeling gleich zweimal seinen Meister (50.). Der Spitzenreiter wurde stärker und verdiente sich das Remis im Nachhinein. Goudou hatte im Eins-gegen-Eins mit Hanns das Nachsehen (64.). Die Torraumszenen waren nun rarer gesäht, beide Teams gaben aber läuferisch und kämpferisch alles, was auch Schwerstarbeit für die Unparteiischen bedeutete. Raue hatte die letzten Gelegenheiten der Partie: per Kopf ans Außennetz nach Lozinski-Freistoß (80.) und aus der Distanz knapp drüber (81.). Den Schlusspunkt setzte Torhüter Ebeling, als er ein weiteres Eigentor verhinderte (87.).

Statistik

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: N. Hanns - de Moura, Hentschel, Camarg, Tschiedel do Prado, Raue, de Ramos (26. L. Stötzner), Habel, Lozinski, dos Santos Souza, Paranagua;

Torfolge: 1:0 Tom Saager (21. Eigentor), 2:0 Joao Victor Gomes Paranagua (32.), 2:1 Lucas Stötzner (33 Eigentor).), 2:2 Ian Streißenberger (48.);

Schiedsrichter: Kay Schröter (Kelbra);

Zuschauer: 119.