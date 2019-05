Den Kampf um den in der Fußball-Harzliga hat am vorletzten Spieltag der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II für sich entschieden.

Spiele der Harzliga 1 in der Kurzstatistik SV Empor Dedeleben – FSV 1920 Sargstedt2:1 (0:1) Torfolge: 0:1 Lukas Kohlmeister (42.), 1:1 Ricardo Wessel (64.), 2:1 Alexander Müller (79.); Schiedsrichter: Daniel Hemmerling; Zuschauer: 35; bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten gegen Martin Hoffmann (Empor Dedeleben, 87.) und Martin Bomeier (FSV 1920 Sargstedt, 90.). TSV Berßel 1912 – Olympia Schlanstedt II4:1 (0:1) Torfolge: 0:1 Andreas König (30.), 1:1 Michael Wolff (46.), 2:1 Marcel Blizil (49.), 3:1, 4:1 Mike Barner (73., 84.); Schiedsrichter: Thomas Pröttel (Harsleben); Zuschauer: 27.

Zilly l Mit nun vier Punkten Vorsprung ist die Ilsenburger Landesliga-Reserve nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Um den Bronzerang liefern sich Fortuna Dingelstedt und Eintracht Osterwieck II ein Fernduell, auch im Tabellenmittelfeld könnte der letzte Spieltag noch einige Verschiebungen bringen. Als einziger Absteiger stand bereits vor dem Spiel der SV Eilsdorf 1958 fest.

TSV Zilly 1911 – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II 0:3 (0:0). Beide Teams gingen hochmotiviert in dieses Endspiel. Obwohl die Nervosität in Anbetracht der großen Bedeutung dieser Partie deutlich spürbar war, entwickelte sich ein von beiden Seiten sehr intensiv und temporeich geführtes Duell, das seinen Ansprüchen als Topspiel vollauf gerecht wurde. Trotz des frühen Ausfalls von Kevin Bomeier, der angeschlagen ins Spiel gegangen war, erspielte sich der TSV Zilly im Verlauf der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Nach einem missglückten Abschlag von Gästekeeper Marian Robra verfehlte Matthias Knopf aus 40 Metern das leere Tor (36.). Fünf Minuten später traf Patrick Wöhler vom Torraumeck nur den Pfosten. Die Ilsenburger hatten in Durchgang eins einen gefährlichen Distanzschuss vorzuweisen.

Mannschaft nicht zwingend genug

Nach der Pause hatte Jonas Grimm die dritte klare Möglichkeit für den TSV, schloss aber aus halbrechter Position im Strafraum zu überhastet ab. Ein Ballverlust von Oliver Lindau, der sich im Mittelfeld gegen zwei Ilsenburger behaupten wollte, brachte die Gastgeber dann aber auf die Verliererstraße. Matthias Enigk bekam den Ball in den Lauf gespielt und vollendete zum 0:1 (68.). Zilly drängte zwar auf den sofortigen Ausgleich, war gegen eine gute Ilsenburger Mannschaft aber nicht zwingend genug. Stattdessen wurde die Heimelf über den schnellen Robin Gödeke zweimal ausgekontert (80., 90.+2), somit war der Abpfiff gleichzeitig auch der Startschuss für die Ilsenburger Meisterfeier.

Bilder Nach dem Abpfiff in Zilly war die Freude beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg II groß. Die Meisterschaft ist dem Team von Trainer Marcel Reuß einen...



Statistik

Torfolge: 0:1 Matthias Enigk (68.), 0:2 Robin Gödeke (80.), 0:3 Robin Gödeke (90.);

Schiedsrichter: Lutz Siebert (Quedlinburg);

Zuschauer: 159

Fortuna Dingelstedt – Grün-Gelb Ströbeck 4:4 (3:2)

Keinen Sieger, dafür aber viele Tore gab es in Dingelstedt. Beim 4:4 hat der Gastgeber im Duell mit Grün-Gelb Ströbeck zumindest das Minimalziel noch erreicht. „Wichtig war, dass wir weiter vor Osterwieck sind“, so Steffen Planitzer, Trainer der Fortuna. „Jetzt gibt es in zwei Wochen in Eilsdorf das Endspiel um Platz drei. Da zählt nur ein Sieg. Wenn man so lange oben dabei bist, dann will man auch auf das Podium. Das hat sich das Team verdient.“ Zum Ende der Serie scheint den Dingelstedtern etwas die Luft auszugehen. Durch etliche Fehler macht man sich derzeit bessere Ergebnisse kaputt. Ströbeck agierte mit weiten Bällen nach vorne, Torjäger Christian Knuth sollte die möglichst verwerten.

Die 1:0-Führung gehörte dem Gastgeber, Kai Erdmann war der Torschütze. Nur ein paar Minuten später schaute Keeper Hinrich Löhr in die Sonne und unterlief das Leder – 1:1. Planitzer: „Das sah doof aus, klar. Gehört im Fußball aber auch dazu.“ Nils Löhr köpfte wenig später Torwart Jonas Möschter an. Im Gegenzug legten die Grün-Gelben mit 1:2 durch Knuth vor. Für den Ausgleich sorgte Nils Löhr. Bei einem abgefälschten Schuss von Fabian Kühner setzte er nach zum 2:2. Weiter ging es hin und her. Als Michael Poppe kurz vor der Pause das 3:2 erzielte, hatte die Fortuna wieder die Führung auf ihrer Seite.

Es folgen gute Chancen durch André Eggert. „Machst du die Dinger vorne nicht, klingelt es hinten“, bediente Dingel- stedts Trainer eine altbekannte Weisheit. Folgerichtig hieß es 3:3. Enrico Stöcklein verwandelte einen Strafstoß (54.). Die Gastgeber liefen an, vernachlässigten dabei die eigene Defensive, „denn wir brauchten ja den einen Punkt“, so Planitzer. Ströbeck legte vor, Knuth traf nach einer Stunde zum 3:4. Nun war Dingelstedt mächtig unter Druck, hielt dem aber stand, denn Eggert traf zehn Minuten vor Ende noch zum Ausgleich. „Ich möchte diese Partie ganz schnell vergessen“, so der Fortuna-Coach, „in Eilsdorf kehren dann hoffentlich unsere Verletzten zurück“.

Statistik

Torfolge: 1:0 Kai Erdmann (4.), 1:1 Marco Höltge (13.), 1:2 Christian Knuth (20.), 2:2 Niels Löhr (23.), 3:2 Michael Poppe (36.), 3:3 Enrico Stöcklein (54. Foulstrafstoß), 3:4 Christian Knuth (60.), 4:4 André Eggert (80.);

Schiedsrichter: Torsten Nehrkorn (Quedlinburg);

Zuschauer: 20

Fortuna Halberstadt – Eintracht Osterwieck II 0:3 (0:2)

Eintracht Osterwieck war mit seinen schnellen Außenstürmern von Beginn an um Ballkontrolle bemüht. Fortuna bekam die Tempovorstöße nur mit Mühe in den Griff, dennoch gehörten die ersten guten Chancen der Heimelf. Enrico Nawrocki und David Hennig fehlte aber das Glück. Die Eintracht kam vor allem über die rechte Seite vor das gegnerische Tor. Trainer und Torwart Frank Lotz konnte einen Schuss parieren. Den Abpraller drückte der nachgerückte Mahmoud Kechma Mansoursbahia zum 1:0 über die Linie. Das 2:0 leitete Osterwieck erneut über die rechte Seite ein, die Flanke wurde von Libero Christian Blume mit dem Kopf verlängert – direkt vor die Füße von Matthias Perle.

Von der Strafraumgrenze legte er die Kugel rechts unten ins Tor. Das Spiel war weiter ausgeglichen, Osterwieck aber unheimlich effektiv. Mitte der zweiten Hälfte wurde Shiden Shishay von Torwart Sven Wessel unterlaufen. Der Schiedsrichter entschied zur Verwunderung der Gastgeber auf Abstoß. Sicher wäre hier auch eine andere Entscheidung möglich gewesen. Bis kurz vor Schluss passierte wenig Zwingendes. Mit einem direkt verwandelten Eckball stellte die Eintracht den 0:3-Endstand her.

Statistik

Torfolge: 0:1 Mahmoud Kechma Mansoursbahia (23.), 0:2 Matthias Perle (31.), 0:3 Matthias Kruppa (78.);

Schiedsrichter: Florian Scharf;

Zuschauer: 30;

bes. Vorkommnisse: Rote Karte gegen Christian Krebs (Fortuna Halberstadt, 85.).

SV Fortschritt Veckenstedt – SV Eilsdorf 4:1 (2:0)

Die Veckenstedter taten sich gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Eilsdorf lange Zeit schwer. Es benötigte einer längeren Anlaufzeit, ehe sich die Gastgeber erste gute Möglichkeiten erspielten und durch eine sehenswerte Einzelaktion von Maximilian Röder schließlich zur verdienten Führung kamen (23.). Nur sechs Minuten später legte Robin Gebhardt zum 2:0 nach, damit war die Vorentscheidung in dieser Partie bereits zur Pause gefallen. Die Eilsdorfer kamen nur sporadisch vor das Fortschritt-Gehäuse, richtig gefährlich wurde es für Torwart Christian Haertel nicht.

Nach Wiederanpfiff nahm die Überlegenheit der Veckenstedter deutlich zu, es wurde jedoch eine Vielzahl guter Chancen vergeben (Marcus Alisch, Michel Wagenführ). Chris Deutschmann (49.) und Robin Großhennig (77.) bauten die Führung auf 4:0 aus, das Comeback von Lars Mex nach langer Verletzungspause gab Veckenstedt weiteren Anlass zur Freude. In der Schlussphase schaltete Fortschritt einen Gang zurück. Carsten Romankiewitz vergab zunächst vom Elfmeterpunkt die Chance zum Ehrentreffer (70.), den aber Silvio Meis nach schönem Zusammenspiel erzielte (78.).

Statistik

Torfolge: 1:0 Maximilian Röder (23.), 2:0 Robin Gebhardt (29.), 3:0 Chris Deutschmann (49.), 4:0 Robin Großhennig (77.), 4:1 Sylvio Meis (78.);

Schiedsrichter: Hans-Joachim Barner (Bühne);

Zuschauer: 46;

bes. Vorkommnisse: Carsten Romankewitz (SV Eilsdorf) scheitert mit Foulstrafstoß (70.).

Germania Rohrsheim – TSV 1912 Deersheim 1:0 (1:0)

Mit einem knappen Sieg im letzten Heimspiel der Saison haben sich die Rohrsheimer auf den sechsten Tabellenplatz vorgeschoben. Zum Matchwinner avancierte einmal mehr Torjäger Toni Torbahn, der nach knapp einer Stunde mit einem verwandelten Strafstoß das spielentscheidende Tor erzielte. Das Spiel war sehr zerfahren, einige umstrittene Entscheidungen auf beiden Seiten sorgten für Hektik auf dem Platz. Beide Teams spielten auf Sieg, eine Vielzahl guter Möglichkeiten wurden von den starken Torhütern Chris-Michael Sassenberg auf Seiten der Heim­elf und Alexander Kerler im Deersheimer Tor mit super Paraden vereitelt. Letztlich hatte die Rohrsheimer Elf das etwas glücklichere Ende auf ihrer Seite und feierte nach dem Spiel gemeinsam mit den Fans den Saisonabschluss.

Statistik

Tor: 1:0 Toni Torbahn (56. Strafstoß);

Schiedsrichter: Manfred Böde (Ilsenburg);

Zuschauer: 51;

bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Florian Gifhorn (Germania Rohrsheim, 68.).