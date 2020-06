Der VfB Germania Halberstadt verliert zum Saisonende seinen Kapitän.

Halberstadt l Nach insgesamt sechs Jahren im Friedensstadion verlässt Tino Schulze den Verein und wird ab Sommer eine neue Herausforderung annehmen.

Der 27-jährige Sympathieträger wechselt aus dem Nordharz zum Regionalliga-Aufsteiger FC Teutonia 05 Ottensen, der als Tabellenzweiter der Oberliga Hamburg und anstelle des Serienmeisters TuS Dassendorf den Sprung in die 4. Liga wagt. Tino Schulze, geboren in Salzwedel, durchlief den Nachwuchs des Halleschen FC und wechselte zur Saison 2012/13 erstmals nach Halberstadt.

Nach Rückkehr 2016 gelingt Aufstieg

Nach einem Abstecher zu Hessen Kassel in die Regionalliga Südwest kehrte der Außenspieler im Sommer 2016 zur Germania zurück und schaffte unter der Leitung von Trainer Andreas Petersen den direkten Wiederaufstieg in die 4. Liga. Insgesamt trug der Linksfuß in 107 Regionalliga-Spielen und 24 Oberliga-Partien das VfB-Trikot. In der laufenden Spielzeit führte Tino Schulze die Germania als Kapitän auf das Feld.

„Ich denke, nach insgesamt sechs Jahren fällt einem der Abschied nicht so leicht, weil man ja gefühlt jeden einzelnen Stein in Halberstadt kennt. Aber die sechs Jahre, die ich dort hatte, waren auch einfach positiv verrückt. Schade, dass ich mich nicht von den Zuschauern und Fans verabschieden kann, weil sie immer hinter einem standen, auch in schweren Zeiten. Dem Verein wünsche ich natürlich nur das Beste und dass die Verantwortlichen für die nächste Saison einen guten Kader zusammenbasteln, weil nächstes Jahr nochmal der eine oder andere Kracher von oben kommen wird“, sagt Tino Schulze zum Abschied aus dem Friedensstadion. In Ottensen wird der Altmärker mit Achim Hollerieth auf einen Trainer treffen, der ebenfalls in Halberstadt seine Spuren hinterlassen hat.

Dritter Abgang für Germania

Nach Ibrahim Mirza Aral und Nico Hübner ist Tino Schulze der dritte Abgang beim VfB Germania Halberstadt. Im Gegenzug gab der Verein auch den ersten neuen Spieler für das Spieljahr 2020/21 bekannt. Jannis Lisowski rückt von den A-Junioren in den Regionalliga-Kader auf. Ausführliche Informationen hierzu folgen in der morgigen Ausgabe.