Mit der nötigen Dynamik, wie in dieser Szene Danny Wersig (rechts) im Heimspiel gegen den VfB Ottersleben, will der FC Einheit drei Punkte gegen den SSV Havelwinkel Warnau einfahren. Foto: Ingolf Geßler

In der Fußball-Landesliga steht der neunte Spieltag auf dem Spielplan.

Ilsenburg l Zwei Heimspiele stehen in der Landesliga für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg und FC Einheit Wernigerode an, vor allem auf die Ilsestädter wartet mit dem Magdeburger SC Preussen eine höchst interessante Aufgabe. Der FC Einheit ist gegen Havelwinkel Warnau in der Favoritenrolle, der Blankenburger FV reist zu einem schweren Aufsteigerduell.

Mit dem Magdeburger SC Preussen gastiert der aktuelle Tabellenführer im Eichholz. Bei den Elbestädtern herrscht nach dem Rücktritt von Trainer Marco Fiedler reichlich Unruhe, doch davon wollen sich die Ilsenburger nicht irritieren lassen. „Es ist schon eine komische Situation, wir wissen nicht einmal mit welchem Trainer der Gegner anreisen wird. Wir wollen diese Vorkommnisse komplett ausblenden und die Serie der letzten Saison fortsetzen.

Bilanz positiv gegen Preussen

Gegen die Preussen sind wir noch ungeschlagen“, erinnert sich Jürgen Schröder, Mannschaftsleiter des FSV Grün-Weiß, an den furiosen 4:0-Sieg vor Jahresfrist im Eichholz und das 1:1 im Rückspiel. „Vielleicht steigern wir uns gegen einen starken Gegner wie die Preussen, spielerisch gute Mannschaften liegen uns oft besser“, erhofft sich Schröder eine Steigerung gegenüber den letzten Partien. Neben den verletzten Jack Schubert und Steven Rentz wird auch Andy Hentschel berufsbedingt weiterhin fehlen. „Trotzdem haben wir eine gute Mannschaft zur Verfügung“, verspricht Jürgen Schröder.

Warnau zu Gast am Kohlgarten

Der FC Einheit Wernigerode will seine gute Ausgangsposition an der Tabellenspitze mit einem Heimsieg ausbauen, zu Gast am Kohlgarten ist der SSV Havelwinkel Warnau. „Die Altmärker hinken ihren eigenen Erwartungen etwas hinterher, als Tabellen-13. werden sie alles daran setzen, etwas Luft zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen. Wir hingegen können nach dem Auswärtserfolg in Irxleben mit breiter Brust aufspielen.

Gerade vor dem bevorstehenden Landespokalspiel gegen Lok Stendal will jeder Spieler sein Können noch einmal unter Beweis stellen. Wir streben gegen Warnau ganz klar drei Punkte an“, so die Marschroute von Jens Strutz-Voigtländer, Mannschaftsleiter des FC Einheit. Personell entspannt sich die Situation weiter, auch der zuletzt erkrankte Nick Schmidt stößt wieder zum Team.

Blankenburg gastiert in Gardelegen

Ein Aufsteigerduell steht für den Blankenburger FV auf dem Spielplan. Die Blütenstädter reisen zum SSV 80 Gardelegen, der als Tabellensechster mit 13 Punkte einen ähnlich guten Start wie die Elf von Trainer André Dzial hingelegt hat. „Uns erwartet eine schwere Aufgabe beim Aufsteiger, da wir mit Sebastian Fabich, Maximilian Krumnow, Tim Carstens, Jan Effler, Dominik Paul und Fabian Both gleich sechs Stammkräfte aufgrund von Sperren, Krankheit oder Urlaub ersetzen müssen.

Dazu steht auch hinter Martin Zobel noch ein Fragezeichen. Ich bin mir aber sicher, dass die Mannschaft alles raushauen und bis zum Schluss für einen eventuellen Punkt kämpfen wird“, will André Dzial wie schon beim 1:1 vor Wochenfrist in Warnau nicht mit leeren Händen die lange Heimreise aus der Altmark antreten.