Obwohl der Ball im Harzkreis durch die Corona-Pandemie weiter ruht, gibt es einen „Deutschen Meistertitel“ zu feiern.

Lüttgenrode l Die SG 1955 Lüttgenrode hat den FuPa gestarteten Wettbewerb um die „Legendärste Kabine in Deutschland“ gewonnen.

Punkt 18 Uhr am Sonntag war es vollbracht: Die SG 1955 Lüttgenrode hat die von der FuPa-Zentrale gestartete Wahl um die beste Kabine im deutschen Amateurfußball gewonnen. In einem spannenden Duell mit dem Rümpeler SV (Schleswig-Holstein) lag der Harzligist zwar zu Beginn des letzten Abstimungstages vorn, doch der C-Klassist aus dem hohen Norden drehte das Blatt und lag lange Zeit mit etwa 100 Stimmen in Führung. Bis der Lüttgenröder Anhang zum großen Comeback ausholte.

Kopf-An-Kopf Rennen um den Titel

Binnen einer Stunde zog der Harzligist im Verlauf des Nachmittags am Rümpeler SV vorbei und baute den Vorsprung in der Schlussphase des Votings sogar noch aus. Am Ende entfielen 2617 der ingesamt 8557 abgegeben Stimmen auf die SG Lüttgenrode – genau 149 mehr als auf den Rümpeler SV.

„In der WhatsApp-Gruppe unserer Mannschaft ging es gerade in der Endphase heiß her, alle haben mitgefiebert“, berichtet Eric Kiene, Abteilungsleiter der SG-Fußballer und selbst aktiver Spieler des Harzligisten.

Lüttgenrode bekommt prominente Unterstüt

Ein großes Dankeschön richtet die SG Lüttgenrode an alle, die für ihre Kabine abgestimmt haben. „In diesem Zusammenhang danken wir allen, die uns im Voting begleitet haben. Unfassbar von wie vielen Seiten wir Zuspruch und Unterstützung erfahren haben. ,In der Farben getrennt – in der Sache vereint‘… nie war dieser Slogan so passend“, hatte der Verein bereits am Sonntag auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Mit dem 1. FC Magdeburg, Partnerverein der SG Lüttgenrode, und dem VfB Germania Halberstadt, der seinen Anhang zur Abstimmung aufgefordert hatte, bekam der engagierte Verein prominente Untersützung.

„Spieler und Verein haben mit dieser Kabine schon etwas besonderes erreicht. Wenn Neuzugänge beim Training vorbeigeschaut und die Kabine begutachtet haben, war das schon etwas Besonderes, ein Highlight und Alleinstellungsmerkmal. Für uns war die Hauptsache, an diesem Wettbewerb einfach nur teilnehmen. Wir hätten nicht gedacht, was das mit dem Sieg in der Vorrunde und schließlich auch im Finale für Kreise zieht“, erzählt Eric Kiene.

„Als Dankeschön für die Unterstützung werden wir diesen Erfolg nach den Corona-Auflagen in größerem Kreise feiern, alle Unterstützer sind eingeladen und wir werden uns nicht lumpen lassen“, so Kiene. Als Preis sind der SG Lüttgenrode bereits fünf Kisten Hydro Sport Super Full eines Energie-Drink-Herstellers sicher, „aber das ist für uns nebensächlich. Ruhm und Ehre standen bei diesem Wettbewerb klar im Vordergrund“, so Kiene.