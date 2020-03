Germania Wernigerode hat das Landesklasse-Derby gegen den Quedlinburger SV mit 2:1 (0:1) gewonnen.

Wernigerode l Der Siegtreffer fiel durch Daniel Wagner in der 87. Minute.

Das Spiel begann mit zwei frühen verletzungsbedingten Wechseln. Erst verletzte sich Germanias Justin Plank (6.) nach einem unglücklichen Zusammenprall am Kopf. Anschließend knickte der Quedlinburger Tobias Schulze-Riewald bei einem Foulspiel um und musste das Spielfeld unter großen Schmerzen verlassen (12.).

Gäste führen zur Halbzeit

Beide Mannschaften hatten großen Respekt voreinander und legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. Da dies beide Teams gut machten, gab es nur wenige Chancen. Daniel Michaelis scheiterte am reaktionsschnellen Gästetorwart Martin Werner (20.) und Christopher Seil fehlten im Anschluss an einen Eckball nur Zentimeter zur Führung. Diese fiel dann auf der anderen Seite. Nach einem Eckball traf der frühzeitig eingewechselte Tom Spannaus für Quedlinburg (37.). Damit ging die erste Halbzeit, die von vielen kleinen Fouls und Nicklichkeiten geprägt war, mit einer eher glücklich Führung an den QSV.

Bilder Duelle zwischen Wernigerode und Quedlinburg gehören zu den historischsten im Harz. Wie dieses Schriftstück zeigt, trafen beide Teams schon vor über 100 ...



Während der Pause hatte Wernigerodes Trainer André Willner offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Eintracht kam verbessert aus der Kabine. Die Hausherren wurden offensiver, leisteten sich aber zu viele unnötige Fehlpässe in der gegnerischen Hälfte. Die Gäste hatten noch eine gute Doppelchance zum 2:0, aber Pascal Justin Deiters konnte beide nicht nutzen (60.). Danach kam vom Tabellendrittem aber nichts mehr.

Neuzugang Perplies gleicht für Germania aus

Germania war nach einer Stunde Spielzeit am Drücker und den Quedlinburgern ging allmählich die Puste aus. Martin Werner hielt erst einen Schuss von Perplies (62.) und wenig später einen Kopfball von Golz (63.). Auf der anderen Seite feuerte Anton Ritschel einen ungefährlichen Fernschuss ab.

Der starke Konstantin Badstübner verpasste nur knapp den Ausgleichstreffer, als sein Fernschuss am Dreiangel vorbei segelte. Wenig später dann das 1:1. Nach schönem Spielzug und starker Vorarbeit von Nick Siegmund traf Neuzugang Nicolas Perplies völlig freistehend zum Ausgleich. Eine spannende Schlussphase begann.

Germania trifft spät zum Sieg

Germania Wernigerode gab sich mit dem Remis sichtbar nicht zufrieden, das Team spielte auf Heimsieg. Ein gefährlicher Kopfball vom eingewechselten Jan Niklas Straub hätte die Führung sein müssen, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei (86.). Eine Minute später dann die Führung. Nach schönem Pass von Christopher Seil lief Daniel Wagner allen davon und traf eiskalt zum 2:1 für die Hausherren. Für den eingewechselten A-Jugendlichen war es bereits der zweite Treffer im dritten Einsatz bei der ersten Männermannschaft.

Die Quedlinburger, von denen lange nichts mehr zu sehen war, warfen in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorn. Zwei Freistöße und ein Eckball wurden aber von der Germania-Abwehr kompromisslos geklärt.

Aufgrund der späten Tore fuhr Wernigerode einen etwas glücklichen aber keinesfalls unverdienter Heimsieg ein. Der Gastgeber zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit den größeren Willen zum Sieg. Die Zuschauer sahen kein schönes, aber bis zum Ende spannendes Landesklasse-Derby.

Mit dem Sieg hielt auch die beeindruckende Wernigeröder Serie im Kohlgarten. Die letzte Pflichtspielniederlage vor heimischen Publikum gab es am 17. November 2018.