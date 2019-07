Am Freitag erzielte Gordon Stammer (rechts) in Winningen das Siegtor für den FC Einheit, Sonntag blieb er gegen die BFV-Abwehr um Michele Schütz und Hendrik Neudek (links) wie seine Teamkollegen ohne Torerfolg. Foto: Ingolf Geßler

Bei Aufsteiger Einheit Wernigerode hakt es bei der Generalprobe zum Verbandsliga-Eröffnungsspiel in Weißenfels noch in der Offensive.

Silstedt l Beim knappen 1:0-Sieg am Freitag in Winningen und dem torlosen Remis gegen den Blankenburger FV offenbarte der FC Einheit deutliche Reserven im Angriffsspiel. Dabei muss den Hasserödern zu Gute gehalten werden, dass im Heimspiel gegen den Blankenburger FV mit Nick Schmidt, Tino Semmer oder Leon Dannhauer wichtige Offensivkräfte fehlten. Trotzdem verlief die Anfangsphase für den FC Einheit recht vielversprechend, bis auf ein paar Standardsituationen wurde es für das BFV-Gehäuse aber kaum gefährlich.

Klare Chancenvorteile in Durchgang eins waren auf Seiten der Blankenburger. Robert Matznick versuchte sich als erster mit einem Schuss auf‘s kurze Eck (11.). Nach einem langen Ball von Hendrik Neudek war Sebastian Fabich vor dem herauslaufenden Torwart André Helmstedt am Ball, traf aus etwas spitzem Winkel aber nur das Außennetz (18.). Nur zwei Minuten später bekam der BFV-Stürmer nach einem Freistoß von Christoph Pinta nicht genug Kraft in den Kopfball.

Mitte der ersten Halbzeit folgten die größten Chancen der Blütenstädter: Erst setzte Matznick den Ball aus 20 Metern in halbrechter Position an die Querlatte, im Nachsetzen wurde Martin Hillen geblockt. Und nur zwei Minuten später traf Marc Henry Huch das Leder freistehend nach schönem Solo nicht voll. Auf Seiten des FC Einheit veruschten sich Steven Rentz (36.) und Andy Wipperling-Brendler (37.) in einer weitestgehend ausgeglichenen Partie aus der Distanz.

Einheit-Keeper André Helmstedt verletzt sich

Die zweite Halbzeit war gerade zwei Minuten alt, als die Partie erneut unterbrochen wurde. Einheit-Keeper André Helmstedt musste wegen Rückenproblemen aus dem Spiel, der eigentlich als Feldspieler vorgesehene Robert Schmidt kam nach kurzer Vorbereitungszeit ins Spiel. Die erste gute Chance war diesmal auf Seiten der Hasseröder, Gordon Stammers Schuss stellte Torwart Ben Hartmann aber vor keine großen Probleme (51.). Beim nächsten Versuch von Mateusz Rogacki fehlte etwa ein Meter (58.).

Auf der Gegenseite verpasste Martin Hillen einen Pinta-Eckball nur knapp (60.). Die größte Möglichkeit der Hasseröder hatte zwei Minuten später Steven Rentz, seine Direktabnahme lenkte Ben Hartmann mit den Fingerspitzen an die Latte (62.). Die letzten beiden Großchancen waren dann aber wieder auf Seiten der Blankenburger, beide wurden mit fahrlässigen Fehlpässen der Hasseröder eingeleitet. Daniel Ewert (71.) und Sebastian Fabich (81.) konnten Robert Schmidt allerdings freistehend nicht überwinden und verpassten damit den anhand der Chancen durchaus verdienten Sieg.

Die Chancenverwertung dürfte auch das einzige Manko sein, dass Co-Trainer Marcel Dittmar in diesem Test zu bemängeln hatte. Die Blankenburger scheinen gut gerüstet in das Heimspiel gegen den VfB Ottersleben zu gehen, der am Sonnabend ab 15 Uhr zur Ausscheidungsrunde im Landespokal im Sportforum zu Gast ist.

Der FC Einheit, der bereits am Freitag in leicht besserer Besetzung ein Testspiel beim Landesklasse-Aufsteiger SSV Eintracht Winningen knapp mit 1:0 (Tor: Gordon Stammer/33.) gewonnen hatte, muss sich steigern, um am Freitag ab 18.45 Uhr im Eröffnungsspiel beim Mitaufsteiger SSC Weißenfels zu bestehen.

Einheit Wernigerode: Helmstedt (50. R. Schmidt) - Heindorf (67. Kodatis), Galeza, Braitmaier, Günther, Wersig, Wipperling-Brendle, Rentz, Kanter, Rogacki, Stammer;

Blankenburger FV: Hartmann - Reinhardt (37. Engelke), Neudek, Schütz (46. Zablinski), Baumgartl (67. Schütz), Kuhbach (20. Huch), Krause (80. Matznick), Pinta, Matznick (46. Rudolf), Fabich (46. Ewert), Hillen (70. Fabich);

Tore: Fehlanzeige; Schiedsrichter: Robert Pankow (Wernigerode); Zuschauer: 75.