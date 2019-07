Der VfB Germania Halberstadt II wurde nach leichten Anlaufschwierigkeiten in der Hinserie seiner Favoritenstellung gerecht und holte sich am Ende mit einem deutlichen Vorsprung von neun Punkten den Harzmeistertitel. Foto: Florian Bortfeldt

Der Titelfavorit der Fußball-Harzoberliga hat sich trotz einiger Unwägbarkeiten durchgesetzt.

Namen und Zahlen zur Harzoberliga Zuschauer: 13185 Zuschauer sahen die Spiele der Harzoberliga, dies waren 57 weniger gegenüber der Vorsaison.Ein Grund hierfür ist, dass vier Spiele wegen Nichtantreten vor dem Sportgericht landeten. Die wenigsten Zuschauer kamen mit insgesamt 385 zum VfB Germania Halberstadt II, der auch von zwei Nichtantreten des Gegners betroffen war. Spitzenreiter in der Zuschauertabelle war wieder Grün-Weiß Rieder, 1638 Anhänger wollten die Heimspiele sehen. 17 Spiele hatten über 100 Besucher, zwei Spiele erreichten über 200 - auch diese Besucherzahlen wurden aus Rieder gemeldet. Das Derby gegen Gernrode war mit 270 das bestbesuchteste Spiel. Tore: In der Saison 2018/19 wurden 928 Tore erzielt, das ergibt einen Schnitt von 3,9Treffer pro Spiel. 231 Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Bester Torjäger wurde wie in der Vorsaison Marcel Schreiber (Blankenburger FV II), dem diesmal 23 Treffer zu Platz eins reichten. Mit 19 Toren folgt Matthias Heitmann (Blau-Weiß Hausneindorf) auf Rang zwei, Christoph Ebeling (Concordia Harzgerode) und Christoph Schönfelder (SC Heudeber) erzielten jeweils 18 Saisontreffer. Im Verlauf der Serie wurden 17 Eigentore erzielt. Einsätze: 494 Spieler kamen in der Saison 2018/19 zum Einsatz. Spitzenreiter war der FC Einheit Wernigerode II mit 40 vor dem Blankenburger FV II mit 38 und Concordia Harzgerode (37). Die wenigsten Spieler setzte der Hessener SV mit 24 ein, bei Eintracht Derenburg, Grün-Weiß Hasselfelde und dem TSV Wasserleben waren es jeweils 25 Spieler. Neuansetzungen: Sehr übersichtlich war in dieser Saison die Anzahl der Neuansetzungen, nur 19 Spiele wurden verlegt. Fairplay: Bei den Roten Karten stieg die Zahl von 30 im Vorjahr auf 32, die Zahl der Gelb-Roten Karten ging von 46 auf 39 zurück. 847 Gelbe Karten zogen die Schiedsrichter(Vorsaison: 874). Ansteigend waren die Verhandlungen vor dem Sportgericht mit 13 (Vorjahr 6), in vier Fallen ging es um ein Nichtantreten und Verweise Veranwortlicher aus der Coachingzone. 42 Spieler mussten ein Spiel wegen fünf Gelber Karten aussetzen, ein Spieler brachte es auf 10 Verwarnungen und damit zwei Spielpausen. Fairplay-Sieger wurde Concordia Harzgerode mit einer Roten, zwei Gelb-Roten und 47 Gelben Karte. Ohne Feldverweise blieben Hasselfelde, Hausneindorf und Hessen. Über ihr Fairplay nachdenken sollten Neinstedt (6 Rote Karen), Derenburg (5) und Heudeber (4). Schiedsrichter: Die 236 Spiele wurden von 32 Schiedsrichtern geleitet. Die meisten Einsätze verzeichnete Detlef Schneider (Friedrichsbrunn)mit 18, Robert Gnade brachte es auf 15 Partien. Danach folgen Rainer Schäl und NormanTräger mit jeweils 14 Spielen. Die Schiedsrichterkosten beliefen sich auf 19729,19 Euro.

Halberstadt l Bereits drei Spieltage vor Schluss sicherte sich der VfB Germania Halberstadt II den Harzmeistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesklasse.

Favoritenrolle bestätigt

Da der VfB Germania Halberstadt seine zweite Mannschaft zu Beginn der Saison 2017/18 aus der Landesliga zurückgezogen hatte, wurde die neuformierte Germania-Reserve entsprechend der Spielordnung vom KFV Harz die Mannschaft in die Harzoberliga eingeordnet. Der daraus resultierenden Favoritenrolle wurde das Team von Trainer Hannes Deicke nach leichten Anlaufschwierigkeiten in der Hinserie gerecht, überlegen wurde die Mischung aus aktuellen und ehemaligen A-Ju­nioren sowie Spielern des Regionalliga-Kaders Harzmeister. ,,Herzlichen Glückwunsch, für die Landesklasse viel Erfolg und das der eingeschlagene Weg weiter so fortgesetzt wird“, so Staffelleiter Hansi Kunze.

Auf den Medaillenrängen ging es sehr eng zu, Herbstmeister Eintracht Derenburg fiel mit 22 Punkten in der Rückrunde noch auf Platz vier zurück. Entgegengesetzt verlief der Trend bei Germania Gernrode, nach Platz zehn in der Hinrunde folgte eine ganz starke Rückrunde (37 Punkte). Die beste Auswärtsbilanz von 34 Punkten brachte die Vizemeisterschaft. Landesklasse-Absteiger Concordia Harzgerode legte wegen personeller Probleme einen klassischen Fehlstart hin, fand sich aber Mitte der ersten Halbserie und kletterte noch auf den Bronzerang.

Bilder Hannes Lehmann (Mitte) und Tobias Wanka (rechts), hier im Duell mit Langelns Toni Jericke, wurden mit Germania Halberstadt II Harzmeister. Foto: I. Geßler



Nico Hillen (re.) verspielte mit Eintracht Derenburg den Podestplatz, die Derbys gegen Heudeber mit Christoph Schönfelder gingen beide verloren. Foto: I. Geßler



Fabian Posselt, hier gegen die Hessener Alexander Buch und Thomas Mock (von links), schaffte mit Hasselfelde über Umwegen den Klassenerhalt. Foto: I. Geßler



Erik Leßmann (re.) stieg mit Aufsteiger TSV Wasserleben wieder in die Harzliga ab, Benedikt Scheffler hatte mit dem FC Einheit II eine sorgenfreie Saison. Foto:...



Marcel Schreiber (Blankenburger FV II) sicherte sich mit 23 Toren erneut die Torjägerkrone in der Harzoberliga, KFV-Vizepräsident Lothar Allwardt ehrte den...



In der Spitzengruppe waren über weite Strecken auch Grün-Weiß Rieder, der Blankenburger FV II und der SC Heudeber vertreten. Rieder spielt seit Jahren in diesem Bereich, verlorene Punkte in den Heimspielen kosteten eine noch bessere Platzierung. Die BFV-Reserve spielte erneut eine starken Saison, die vom Gewinn des Landratspokal gekrönt wurde. Der SC Heudeber büßte in der Rückrunde durch anhaltende Personalprobleme drei Tabellenplätze ein.

Personalsorgen führen zwei Abmeldungen

Im Tabellenmittelfeld folgten der Hessen SV 1928, Einheit Wernigerode II, Askania Ballenstedt, der TSV 1893 Langeln und Blau-Weiß Hausneindorf, die allesamt kaum etwas mit dem Abstieg zu tun hatten. Diesen Teams fehlte die Konstanz, vielfach waren Personalsorgen der Grund. In hohem Maße beklagten diese auch Meteor Wegeleben und Germania Neinstedt, die zwar sportlich die Klasse hielten, aber zum Saisonende aus der Harzoberliga zurückzogen. Die Neinstedter spielt in der Harzliga, Meteor Wegeleben startet in Spielgemeinschaft mit Rodersdorf einen Neuanfang in der Harzklasse.

Eine enttäuschende Saison lieferte Grün-Weiß Hasselfelde ab, vor allem in der Fremde gab es für die Oberharzer bei sieben Punkten kaum etwas zu holen. Mit Platz 15 belegten die Grün-Weißen einen Abstiegsrang, doch durch den Rückzug von Wegeleben und Neinstedt verbleibt das Team von Trainer Nico Rißmann in der höchsten Spielklasse des Harzkreises. Der TSV Wasserleben hatte nach vielversprechendem Saisonstart, der den Neuling zwischenzeitlich auf Platz vier führte, in der Rückrunde kaum noch etwas entgegen zu setzen und musste als Tabellenschlusslicht wieder in die Harzliga zurückkehren.

Staffelleiter Hansi Kunze sagt adé

„Ich möchte mich noch einmal bei allen Gemeinschaften recht herzlich für die gute Zusammenarbeit in zwölf Jahren Harzoberliga bedanken. Kleine Unstimmigkeiten wurden immer gut gelöst. In dieser Zeit haben 39 Mannschaften aus 37 Vereinen in der Harzoberliga gespielt. Zwölf Jahre war Cornelia Kriese als Vorsitzende des Kreissportgerichts an meiner Seite für die Harzoberliga zuständig, auch hierfür ein großes Dankeschön. Übrigens hat sie in dieser Zeit 343 Rote Karten und 38 zusätzliche Verfahren bearbeitet“, blickte Hansi Kunze auf seine Zeit als Staffelleiter zurück.

Als Nachfolger wird Steffen Bieder das Amt des Staffelleiters in der Harzoberliga übernehmen. Mit dem SV Stahl Thale II und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II kehren zwei Teams ins Oberhaus des KFV Harz zurück.