Es werden die Vorrunden der Hallenkreismeisterschaft der G-Junioren abgeschlossen.

Blankenburg l Es wird in Blankenburg und Thale gespielt.

Die acht bestplatzierten Mannschaften der Gesamtwertung bestreiten die Endrunde am 3. März in Thale und der Rest trifft sich zur Platzierungsrunde am 10. März in Schwanebeck.

Nachfolgend die Termine der letzten drei Vorrunden zum Wochenende:

Terminübersicht

Turnier Nr. 7 (9. Februar, ab 10.30 Uhr) in Blankenburg: Blankenburger FV, SG Hausneindorf/Harsleben, TSV Zilly, FSV 20 Sargstedt, VfB Germania Halberstadt

Turnier Nr. 8 (9. Februar, ab 14.30 Uhr) in Blankenburg: SV Westerhausen, SG Heudeber/Ströbeck, JSG Huy, Wernigeröder SV Rot-Weiß II, FC Einheit Wernigerode

Turnier Nr. 9 (10. Februar, ab 10 Uhr in Thale): SG Thale/Neinstedt, Wernigeröder SV Rot-Weiß I, SV Eintracht Osterwieck, SV Langenstein, Germania Wernigerode, FSV Grün-Weiß Ilsenburg

Tabelle

1. SG Thale/Neinstedt 8 18:1 20

2. FC Einheit Wernigerode 10 16:4 18

3. VfB Germania Halberstadt 8 12:0 18

4. Blankenburger FV 9 8:0 18

5. SG Heudeber/Ströbeck 8 12:6 16

6. FSV Grün-Weiß Ilsenburg 9 11:4 14

7. Wernigeröder SV Rot-Weiß 9 7:5 12

8. SV Westerhausen 10 9:6 11

9. SG Hausneindorf/Harsleben 10 10:7 10

10. SV Eintracht Osterwieck 9 8:5 10

11. JSG Huy 8 6:10 9

12. TSV Zilly 8 4:16 9

13. SV Langenstein 9 0:1 8

14. Werniger SV Rot-Weiß II 9 1:19 6

15. Germania Wernigerode 8 0:18 6

16. FSV 20 Sargstedt 9 1:21 6