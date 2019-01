Für die SG Stahl Blankenburg stand in der Handball-Bezirksliga der Männer das Harzderby gegen den HV Wernigerode II auf dem Spielplan.

Blankenburg l Am Ende stand ein 19:19 auf der Anzeigetafel. HVW-Trainer Gero Meseck verfügte erneut über einen vollen Kader, seine Mannschaft wollte die ersten Punkte im Jahr 2019 einfahren.

Die ersten sechs Minuten verliefen erwartungsgemäß ausgeglichen, ehe sich die Wernigeröder Mannschaft durch eine überragende Abwehr- und Torhüterleistung bis zur 14. Minute mit 7:4 in Führung ging. Blankenburg blieb davon allerdings recht unbeeindruckt und wendete das Blatt mit fünf Toren in Folge zur 9:7-Führung.

Remis zur Halbzeit

Nach einer Auszeit schaffte es der HV Wernigerode, wieder konzentrierter abzuschließen und die Zahl technischer Fehler zu reduzieren. Daraus resultierte zur Halbzeit ein Spielstand von 10:10.

Die zweite Hälfte des Spiels begannen die Wernigeröder aufgrund kleinerer Unsportlichkeiten der Hausherren zum Ende der ersten Halbzeit mit einer doppelten Überzahl, aus der sie aber keinen Nutzen zoegen. Sie mussten sogar einen Treffer der SG Stahl zulassen.

In der gesamten zweiten Halbzeit wurde den zahlreich Fans beider Mannschaften ein Handballkrimi geboten, indem es keine der Mannschaften schaffte, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen. Über die Stationen 13:13 und 16:16 endete die Partie 19:19, wobei die Siegchancen insbesondere in den letzten Minuten auf Seiten der Meseck-Sieben lagen.

HVW-Coach zieht Fazit

Der HVW-Trainer sagte nach dem Spiel: „Man hat gesehen, wie sich die Mannschaft innerhalb des letzten halben Jahres entwickelt hat und wie neu dazugestoßene Spieler zur Weiterentwicklung beigetragen haben. Selbst in einer schwierigen Phase, die uns Anfang der Saison noch das gesamte Spiel gekostet hätte, gelang es uns, die grandiose Stimmung innerhalb der Mannschaft beizubehalten und uns zurückzukämpfen. Zusätzlich stärkten uns auch unsere Fans, denen ein Dank für ihre Unterstützung gilt, den Rücken. Nun gilt es weiterhin kleinere technische Fehler zu beheben und vor heimischer Kulisse gegen Aschersleben den ersten Sieg des Jahres einzufahren.“

Dieses Ziel nimmt die HVW-Reserve am Sonnabend ab 15 Uhr in der Sporthalle „Unter den Zindeln“ in Angriff, die SG Stahl erwartet bereits um 11.30 Uhr Germania Borne.

Statistik

SG Stahl Blankenburg: Schalanda, Kißler - Schlemminger (2), Magonyi, Schulze (2), Fricke, am Ende (1), Arndt (1), Wilde (7), Kreisel (6), Malerz, Brühl, Schalanda, Landsmann, Kalinowsky;

HV Wernigerode II: Konstabel, Dannewitz, Scharun - A. Bomeier (3), Reinert (1), Sarovny (6), Lamprecht, Deicke, Kilian (5), Harz, M. Bomeier (2), Lauterbach, Salewski, Girrbach, Schaper (1), Grünig (1),Weber, Nerlich, Kahmann;

Zeitstrafen: Stahl Blankenburg 4 - HV Wernigerode II 2;

Siebenmeter: Stahl Blankenburg 1/0 - HV Wernigerode II 1/1.