Die Mannschaft von HK Malmö. Die Schweden wurden Zweiter in der abgelaufenen Saison. Trainer Stian Tönnesen (3. v. r. vordere Reihe) spielte früher für den SCM.Foto: Peter Lindblad

Ilsenburg l Zum 30. und zugleich letzten Mal veranstaltet der HV Ilsenburg in diesem Jahr das Klaus-Miesner-Gedenkturnier um den HarzEnergie-Cup – gesponsert von der Hasse­röder Brauerei. Los geht es am kommenden Freitag. Auch zur Abschiedsvorstellung des Traditionsturniers erwartet die Handballfans in der Ilsenburger Harzlandhalle wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld.

Schon seit längerer Zeit hat HVI-Vereinschef Michel Löwe bekannt gegeben, dass die Tradition des Klaus-Miesner-Gedenkturniers mit der 30. Auflage zu Ende geht. „Nachdem sich Lothar Schacke als langjähriger Verantwortlicher, was den Kontakt zu den Mannschaften anbelangt, zurückzieht, war es uns nicht mehr möglich, das Turnier fortzusetzen“, begründete Löwe.

Teilnehmerfeld der Extraklasse

Vom 9. bis 11. August wird sich nochmal ein hochklassiges Teilnehmerfeld in der Harzlandhalle präsentieren. Mit dem Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen und dem norwegischen Meister Elverum Handball, der sich bereits mit einem Anhang von über 40 Fans angesagt hat, sind zwei Champions-League-Teilnehmer mit von der Partie. Mit dem RK Celje kommt der 22-fache slowenische Meister. Dazu gesellen sich „Lokalmatador“ SC Magdeburg und Pokalverteidiger TBV Lemgo. Der HK Malmö, in der kommenden Spielzeit im EHF-Cup aktiv, soll heute als erstes Team vorgestellt werden.

Die Schweden können auf eine sehr erfolgreiche Saison 2018/19 zurückblicken. In der „Eliteserien“, der 1. Liga, landete das Team hinter Meister Kristianstad auf Rang zwei und qualifizierte sich damit für den europäischen Wettbewerb. Für die Skandinavier dient das Turnier im Harz auch als Vorbereitung auf die neue Serie 2019/20, wenngleich es in Schweden erst im September wieder los geht.

Tönnessen kehrt wieder

Prominentester beim HK Malmö ist der Trainer: Stian Tönnesen. Der 45-Jährige prägte über Jahre das Bild der Handball-Bundesliga, zuerst vier Jahre lang beim TuS Nettel-stedt, zwischen 2007 und 2013 dann beim SCM. Hier wurde er zum Publikumsliebling, so dass sich die Magdeburger Fans am kommenden Wochenende sicherlich auf das Wiedersehen freuen. Seine aktive Karriere ließ der Norweger schließlich beim HK Malmö ausklingen. Dort wechselte er 2016 vom Parkett auf die Trainerbank .

Gespielt wird nach dem Modus der letzten beiden Jahre: An den ersten beiden Spieltagen werden die Platzierungen ausgespielt, die jeweiligen Tabellennachbarn spielen dann den fünften und dritten Platz sowie den Turniersieger aus.