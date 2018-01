Der HV Wernigerode wurde als Belohnung für die gute Nachwuchsarbeit als „Leistungsstützpunkt Handball“ berufen.

Wernigerode l Handball-Talente in Sachsen-Anhalt können sich zukünftig über noch bessere Förderstrukturen innerhalb des Landes freuen. Aufbauend und fortführend auf dem bisherigen Modell der Bezirksförderung im Land hat der Handball-Verband Sachen-Anhalt (HVSA) neue oder teils bestehende Leistungsstützpunkte berufen bzw. bestätigt und wird damit die flächendeckende aktive Talentsichtung und -förderung fortführen. Die Förderung ist Bestandteil des Sponsoringprojektes „Fit for Kid‘s, das der HVSA gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Aavacon umsetzt.

Mit vier neuen „Handball-Stützpunkten“ und elf zusätzlichen „Leistungsstützpunkten Handball“ als Partner der bisherigen und in Auswertung der Ergebnisse der letzten beiden Jahre beibehaltenen Stützpunkte und Zentren erweitet der Handball-Verband Sachsen-Anhalt ab sofort die Basis.

Auch der HV Wernigerode wurde als einer dieser Leistungsstützpunkte berufen, das Logo überreichten Denis Engel, Geschäftsführer des HVSA, und Avacon-Pressesprecherin Corinna Hinkel im Beisein zahlreicher Jugend­spieler an Vereinspräsident Michael Wiecker und die Nachwuchstrainer Yvonne Gessing, Jens Kaufmann und Marco Götting. Auch Christian Fischer, Leiter des Dezernats für Gemeinwesen der Stadt Wernigerode, und Thomas Trautmann, stellvertretender Geschäftsführer des KreisSportBundes Harz, weilten der Berufung in der Sporthalle „Unter den Zindeln“, Heimstätte des HV Wernigerode, bei.

Zahl der Jugendteams verdoppelt

„Wir haben die Zahl unserer Jugendmannschaften in den letzten Jahren verdoppelt. Die Berufung zum ,Leistungsstützpunkt‘ ist für uns eine Anerkennung und zugleich ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg in der Nachwuchsarbeit weiter zu gehen“, zeigte sich HVW-Präsident Michael Wiecker stolz über die Berufung.

„Die Bezirksförderung hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, was vor allem dem unermüdlichen Einsatz unserer Bezirksfördertrainer, aber auch der wachsenden Unterstützung durch die Landesleistungsstützpunkte zu verdanken ist. Insofern stellen die Stützpunkte wichtige Säulen in unserem Förderkonzept dar, die wir bei der Berufung natürlich möglichst flächendeckend verteilen wollen“, so Denis Engel, Geschäftsführer des HVSA, der gleichzeitig die gute Nachwuchsarbeit im HV Wernigerode lobte.

„Die Nachwuchsförderung im sportlichen Bereich bildet seit jeher einen Schwerpunkt des Engagements. Daher unterstützen wir den HVSA schon seit vielen Jahren bei der konzeptionellen Kinder- und Jugendarbeit“, fügte Avacon-Pressesprecherin Corinna Hinkel hinzu.