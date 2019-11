Nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie hat der HV Ilsenburg in der Handball-Bezirksliga wieder zwei Niederlagen kassiert.

Ilsenburg l Dabei bot das Team von Trainergespann Norman Müller/Christian Goedecke den beiden Topteams der Liga über weite Strecken sehr gut Paroli. Sowohl im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten, SpG Thale/Westerhausen, als auch beim Spitzenreiter SV Langenweddingen II, der die Tabelle mit makelloser Bilanz anführt, waren die Ilsestädter über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner.

HV Ilsenburg – SpG Thale/Westerhausen 20:24 (11:11)

Die Hausherren erwischten einen guten Start und warfen in den ersten sechs Minuten eine 4:2-Führung heraus. Danach zeigte auch die SpG Thale/Westerhausen, warum sie zu den Topteams der Liga zählt. Drei Tore in Folge wendeten das Blatt, danach verlief die von zwei guten Abwehrreihen geprägte Begegnung auf Augenhöhe.

Auf Seiten der Hausherren setzte Spielmacher Kieran Schneider seine Nebenleute Steffen Oppermann und Eric Brune immer wieder gut in Szene, bis zum 7:7 (15.) gingen alle Treffer auf das Konto der beiden Rückraumschützen. Mit dem Ausscheiden von Eric Brune, der sich ohne gegnerische Einwirkung am Sprunggelenk verletzte, mussten die Gastgeber nach 20 Minuten einen Rückschlag hinnehmen. Dennoch gestalteten sie das Geschehen bis zu 11:11-Pausenstand ausgeglichen.

Auch nach Wiederanpfiff war es bis zum 13:14 ein offenes Spiel, doch dann zog die SpG Thale/Westerhausen mit fünf Toren in Folge auf 13:19 davon (40.). Die Ilsenburger zeigten Kampfgeist, der eingewechselte Nick Ebeling verkürzte mit zwei Treffern auf 16:19 (47.). Doch dann markierte auch der Tabellenzweite drei Treffer in Serie, beim Stand von 16:22 (53.) war die Partie entschieden.

Statistik

HV Isenburg: Gelinski, Mielitz - Oppermann (8/1), Schneider (2), Brune (4), Hoppe (1/1), Löwe (1), Bittner (2), Ebeling (2), Kortegast, Parlesak, Hain, Rasch;

Zeitstrafen: HV Ilsenburg 1 - SpG Thale/Westerhausen 0;

Siebenmeter: HV Ilsenburg 3/2 - SpG Thale/Westerhausen 2/2.

SV Langenweddingen II – HV Ilsenburg 26:21 (15:9)

Die Reise zum Tabellenführer mussten die Ilsestädter arbeitsbedingt ohne beide Trainer antreten, Keeper Dirk Gelinski coachte seine Vorderleute. Die Bördestädter erwiesen sich in der Anfangsphase als der erwartet starke Gegner, über die Stationen 5:1 (7.) und 8:4 (14.) warf der verlustpunktfreie Tabellenführer bis zur 18. Minute eine 11:4-Führung heraus.

Doch wie schon in den vorhergehenden Spielen, zeigte die HVI-Sieben Kampfgeist und gestalteten das Spiel im weiteren Verlauf ausgeglichen. Die Deckung präsentierte sich trotz des Fehlens von Michael Löwe im Mittelblock sicher, im Tor war Dirk Gelinski wie schon im gesamten Saisonverlauf ein starker Rückhalt. Bis zur Pause verkürzten die Ilsenburger den Rückstand um ein Tor auf 15:9.

Auch nach Wiederanpfiff überzeugten die Gäste mit viel Teamgeist. Nach ausgeglichenem Beginn bis zum 20:13 (40.) kämpften sich die Ilsenburger mit vier Toren in Folge auf 20:17 heran. Bis zum 22:19 blieb der Rückstand bei drei Toren, eine Überraschung schien möglich. Am Ende hatten die Hausherren jedoch mehr zuzusetzen und wurden ihrer Favoritenrolle mit einem 26:21-Sieg gerecht.

„Die Mannschaft hat in beiden Spielen mit großem Teamgeist überzeugt, jeder kämpft für den anderen mit. Auch in die Offensive läuft es zunehmend besser, in der langen Punktspielpause bis zum 5. Januar werden wir weiter an den Abläufen feilen“, so Trainer Christian Goedecke. Zuvor müssen die Ilsenburger am 24. November im Harz-Börde-Pokal ran, diesmal geht es im Auswärtsspiel gegen die SpG Thale/Westerhausen.

Statistik

HV Ilsenburg: Gelinski, Mielitz - Oppermann (6), Schneider (2), Dallmann (1), Brune (6), Hoppe (3/3), Kortegast, Bittner (2), Ebeling (1), Parlesak, Habel;

Zeitstrafen: SV Langenweeddingen II 3 - HV Ilsenburg 3;

Siebenmeter: SV Langenwedddigen II 6/5 - HV Ilsenburg 4/3.