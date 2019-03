Bei der ersten Karate-Landesmeisterschaft, die in Wernigerode ausgerichtet wurde, holten Starter aus der Region einige Podestplätze.

Wernigerode l Insgesamt gingen 170 Sportler auf die Matte. Anlässlich des 20. Jubiläums der Traditionellen Karate-Do Sportschule Wernigerode (TKS) richtete der Verein erstmals die Landesmeisterschaft im Karate-Verband Sachsen-Anhalt (KVSA) aus. Dank vieler fleißiger Helfer des Vereins war die Sporthalle Stadtfeld am Freitag vor den Wettkämpfen schnell vorbereitet.

Am Wettkampftag übernahmen die „TKS‘ler“ aus Wernigerode und Osterwieck sämtliche anfallende Aufgaben. Das Wiegen der Starter, die Versorgung der Zuschauer und Kampfrichter mit Essen und Getränken, das Stellen der Tischbesatzungen an den drei Wettkampfmatten, das Schrei­ben der Urkunden und das Aufräumen der Sporthalle erledigten die Ehrenamtlichen und sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Eröffnung durch Dalichow

Zur Eröffnung sagte Claudia Dalichow vom Amt für Schule, Kultur und Sport der Stadt Wernigerode ein Grußwort, bevor der Geschäftsführer des KreisSportBundes Harz Jörg Augustin die TKS-Vorstandsmitglieder Karin Hamori und Janet Stika mit der Ehrennadel des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt in Bronze und den Vereinsvorsitzenden Thomas Wildies in Silber für ihre langjährige Arbeit auszeichnete.

Bilder Claudia Dalichow (links) und KSB-Geschäftsführer Jörg Augustin (rechts) rahmen die mit der Ehrennadel ausgezeichneten Janet Stika, Karin Hamori und...



Anthony Kühnel von der TKS Osterwieck gewann in der Altersklasse der Junioren U18 den Landesmeistertitel in der Kata.Foto: Tibor Hamori



Bevor die spannenden Kämpfe begannen, folgten zwei Ehrungen des Deutschen Karate Verbandes (DKV) - des einzig anerkannten Fachverbandes für Karate in Deutschland. KVS­A-Präsident Alexander Löwe überreichte dem Verein zum Jubiläum die Ehrenplakette des DKV in Silber und Thomas Wildies die Ehrenmedaille des DKV in Silber mit Gold für 20 Jahre Vorstandsarbeit.

Titel für Anthony Kühnel

Pünktlich begannen im Anschluss die Wettkämpfe der 170 Starter aus 22 Vereinen mit der Kategorie Kata, dem Formenlauf. Aus Wernigerode traten erstmals seit Jahren keine Starter an, da auch die Jugend als Helfer an den Wettkampftischen engagiert zupackte. Der Partnerverein TKS Osterwieck stellte sich hier mit drei Startern erfolgreich der großen Konkurrenz und errang drei Medaillen.

Eric Daniel und Tony Gille konnten sich im kleinen Finale in ihren jeweiligen Altersklassen einen dritten Platz sichern. Anthony Kühnel erreichte in seinem stark besetzten Pool souverän das große Finale. Dort überzeugte er mit einer ausdrucksstarken Kata die Kampfrichter und kann sich nun Landesmeister in der Kategorie Kata Junioren U18 nennen.

Im Anschluss folgte die Kategorie Kumite, der Freikampf. Die Kampfrichter behielten auch hier den Überblick und die Ärzte und Sanitäter hatten wenig Arbeit, da es faire, verletzungsfreie und spannende Kämpfe zu sehen gab.

Lob an den Ausrichter

Nach den Siegerehrungen folgte noch ein TKS-Helfer- und Starterfoto und der Verein erhielt noch einmal Lob von den Kampfrichtern und dem KVSA für die Ausrichtung und den reibungslosen Ablauf dieser Landesmeisterschaft. Aus den eigenen Reihen gab es eine Überraschung in Form einer Urkunde der Mitglieder an ihre Trainer sowie zwei neue Kaffeemaschinen für die nächsten Veranstaltungen.