Der Kreissportbund Harz und die Kreissparkasse haben das Hauptmann Gymnasium in Wernigerode geehrt.

Wernigerode l Kurz vor Beginn der Sommerferien haben Vertreter des KreisSportBundes Harz und der Harzsparkasse dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium einen erfreulichen Besuch abgestattet. Das Gymnasium wurde für den vierten Platz im „Sportabzeichenwettbewerb“ des Landes Sachsen-Anhalt geehrt.

Preisgeld und Materialen für die Schule

Am 9. Juli ehrte der KreisSportBund (KSB) Harz und die Harzsparkasse in Wernigerode eine überaus sportliche Schule aus dem Landkreis Harz. Eine Woche vor Ferienbeginn können sich die Schülerinnen und Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums über ein Preisgeld für die Schulkasse und neue Materialien für den Sportunterricht freuen. Anlass hierfür war der „Sparkassen-Sportabzeichenwettbewerb“ der Schulen im Land Sachsen-Anhalt, in dem das Hauptmann-Gymnasium den vierten Platz erreichte.

Im Jahr 2019 nahmen insgesamt 258 Schulen aus ganz Sachsen-Anhalt am Wettbewerb teil. Gesucht wurde die Schule, die im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl die meisten Träger des Deutschen Sportabzeichens in ihren Reihen hat.Der Landkreis Harz konnte mit 28 am Wettbewerb beteiligten Schulen sowohl die größte Teilnehmerzahl stellen, als auch die größte Steigerungsrate aller Landkreise vorweisen. Zum Jahr 2018 betrug diese beachtliche 25 Prozent.

Rühe und Großpietsch überreichen

Die Preise überreichten Henning Rühe, Präsident des KreisSportBundes Harz, und Mandy Großpietsch von der Harzsparkasse. Ein großes Kompliment für das Engagement, insbesondere von Sportlehrerin Ines Hardam und Sportlehrer Herrn Hausmann sowie dem Schulleiter Raimund Witte der prämierten Schule. „Es ist seit vielen Jahren unser gemeinsames Anliegen, mit dem Wettbewerb das Sportabzeichen als sportlichen Fitnesstest in die Schulen zu tragen und so die Schülerinnen und Schüler zu mehr sportlicher Betätigung zu motivieren. Die Zahlen zeigen, dass uns das gut gelingt“, so Henning Rühe.

Im Jahr 2019 haben insgesamt 23222 Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt die Bedingungen für das Deutschen Sportabzeichen erfüllt. Kinder und Jugendliche machen damit den Löwenanteil der Landesstatistik 2019 zum Deutschen Sportabzeichen (25322 Verleihungen) aus. Sachsen-Anhalt belegt damit im Sportabzeichen-Ranking der Bundesländer einen guten siebten Platz. Der KSB Harz freut sich, mit dem Ministerium für Bildung und dem Ostdeutschen Sparkassenverband zuverlässige und langjährige Partner für den Schulwettbewerb an seiner Seite zu wissen.