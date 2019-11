Die Frage, was beim Brockenlauf 2019 nicht gut gelaufen ist, lässt sich leicht beantworten: nichts. Ein Blick nach Ilsenburg.

Ilsenburg l „Das ist –kurzgefasst –die Bilanz, die Martin Dähnn, der Organisationschef des Brockenlaufvereins, bei einer Veranstaltung für die ehrenamtlichen Helfer des Laufs im Ilsenburger Kurparkhotel zog.

Der Brockenlauf 2019 war aus meiner Sicht perfekt. Ich habe zehn Jahre darauf gewartet, dass ich das sagen kann“, so Dähnn. Der Brockenlaufverein hat zum ersten Mal die Tausender-Marke geknackt: „Wir hatten in diesem Jahr 1064 Teilnehmer, die im Ziel angekommen sind und gewertet wurden, das waren 105 Starter mehr als 2018“, sagte Dähnn. Der bisherige Rekord lag bei 997 Startern im Jahr 2016. Auch die 577 Läufer auf der 26,2-Kilometer-Strecke über den Brocken waren ein Rekord. Bisher lag die Höchstzahl bei 532 erfolgreichen Teilnehmern im Jahr 2015.

Däne gewinnt bei den Herren

Brockenlauf-Sieger Peter Bech von der Dänischen Trail-und Berglauf-Nationalmannschaft hat in einer Zeit von 1:39:32 Stunden gewonnen und hatte dabei einen Vorsprung von 8:13 min auf den zweitplatzierten Enrico Dietrich. „Es ist schön, dass in diesem Jahr wieder unter 1:40 Stunden gelaufen wurde“, sagte Martin Dähnn. Die Dänen haben auch die Mannschaftswertung gewonnen. Der Brockenlaufverein schaffte es dahinter auf den zweiten Platz.

Bei den Frauen siegte Franziska Kranich aus Görlitz in einer Zeit von 2:08:56 Stunden. Vorjahressiegerin Sonka Reimers, Leistungsträgerin vom BLV Ilsenburg, konnte diesmal aus gesundheitlichen Gründen nicht mitlaufen. Dennoch erzielte der Brockenlaufverein mehrer Topergebnisse. Jakob Eyermann siegte in derAltersklasse M20 in 2:02:22 Stunden, Vater Eike war Schnellster der M45 in 1:51:26 Stunden. Auch Helmut Dittmann gewann in siner Altersklasse M65, Holger Bittner wurde Zweiter der M55.

Rosenthal schon seit 30 Jahren im Helfer

Der Lauf lässt sich nur mit Hilfe der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer organisieren, bei der Abendveranstaltung wurden einige von ihnen für ihre langjährige Unterstützung mit einer Ehrennadel des Brockenlaufvereins geehrt:

• 10 Jahre: Juliane Schneider, Stephan Kätzel, Ulf Krumbholz, Udo Riefenstahl und Dietmar Scholz

• 20 Jahre: Karin Riefenstahl und Margarete Wagenländer

• 30 Jahre: Ilona Rosenthal