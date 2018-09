Moritz Martin und Paul Schlanzke stehen im Landeskader von Sachsen-Anhalt.

Wernigerode l „Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“ Endlich war es soweit, das viele trainieren hatte sich ausgezahlt. Moritz Martin (U13) und Paul Schlanzke (U15) fuhren als Landeskader Sachsen-Anhalt gemeinsam mit den Sportlern vom RSV Osterweddingen, Magdeburger SV 90, RSV Lutherstadt Wittenberg, SV Grün-Weiß Piesteritz-Wittenberg und dem Landestrainer Andreas Kindler nach Berlin.

Erster Etappenort der 27. Internationalen Kids-Tour war Oranienburg/Ortsteil Lehnitz, es stand das Einzelzeitfahren auf dem Programm. Moritz Martin lieferte in 16:48 Minuten ein super Rennen ab und lag in der Tageswertung auf Platz sieben von 92 Startern. Danach stand Paul Schlanzke am Start. Auch er absolvierte die 10-km-Strecke erfolgreich mit einer Zeit von 17:13 Minuten und lag damit auf Rang 106.

In Berlin-Willmersdorf folgte ein Mannschaftszeitfahren über 10,4 Kilometer. In der U13 erkämpfte sich Moritz Martin zusammen mit Sven Tempel (SV Grün-Weiß Piesteritz-Wittenberg), Maurice Steckel (RSV Osterweddingen) und Max Haberzeth (RSV Lutherstadt Wittenberg) im Team Sachsen-Anhalt den 14. Platz von 23 Teams. Bei den U15-Jungen fuhr Paul Schlanzke mit Benedikt Wiest (Magdeburger SV 90), Lars Liedtke und Lennert Banke (beide RSV Osterweddingen) ein tolles Rennen, am Ende stand der 24. Platz unter 28 Teams.

Danach ging es am gleichen Ort mit einem Rundstreckenrennen weiter. Moritz Martin musste dabei zwei Runden á 20,8 Kilometer absolvieren. Er fuhr mit dem Hauptfeld ein beherztes Rennen, verlor aber kurz vor Ziel den Anschluss durch den Sturz eines Mitfahrers. Er überquerte als 44. die Ziellinie und lag damit in der Gesamtwertung auf Platz 29.

Schlanzke hinter dem Hauptfeld

Für Paul Schlanzke hieß es in diesem Rennen, vier Runden á 41,6 Kilometer zu fahren. Er spulte seine Kilometer hinter dem Hauptfeld runter und kam als 102. ins Ziel. Damit lag er nach drei Etappen in der Gesamtwertung auf Platz 106.

Martin kämpft sich nach vorn

Auf der Schlussetappe, ein Rundstreckenrennen in Marzahn-Hellersdorf, standen für Moritz Martin in der U13 23,44 Kilometer (8 Runden) und für Paul Schlanzke in der U15 43,95 Kilometer (15 Runden) auf dem Programm. Moritz beendete dieses Rennen, was auch wieder von vielen Stürzen geprägt war, als 25. und verbesserte damit seine Gesamtplatzierung um vier Plätze auf den 25. Platz. Für Paul lief das schnelle Rennen nicht so optimal. Er musste es wie auch 25 weitere Fahrer vorzeitig beenden und fiel somit aus der Gesamtwertung.

„Der Harzer Radsportclub Wernigerode ist stolz auf seine beiden Nachwuchsfahrer Moritz Martin und Paul Schlanzke, die für die Farben von Sachsen-Anhalt bei diesem internationalen Rennen an den Start gehen durften“, so Trainer Pierre Schlanzke. Schon dieses Wochenende sind beiden in Genthin wieder im Einsatz: Paul Schlanzke bei den Deutschen Meisterschaften im Vierer-Mannschaftszeitfahren und Moritz Martin beim Speecup.

Ein großes Dankeschön richtet der HRSC Wernigerode an dieser Stelle an die Landestrainer Andreas Kindler und die Betreuer René Steckel, Daniel Axmann, Andreas Kindler (alle RSV Osterweddingen) und Mario Schlüter (RSV Lutherstadt Wittenberg).