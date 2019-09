Die Nachwuchstalente vom „Team Stadtwerke“ des Harzer Radsportclubs Wernigerode haben sich in Topform präsentiert.

Wernigerode l Moritz Martin sicherte sich mit zwei zweiten Plätzen den Nachwuchscup Sachsen-Anhalt. Trotz einer kurzen Sommerpause knüpften die Harzer Radrenner nahtlos an die guten Leistungen der Saison an und fuhren Spitzenergebnisse ein. In Wörlitz fand das vorletzte Wertungsrennen für den Nachwuchscup Sachen-Anhalt statt. In der U 13 kämpfte Kai Tittel über zwölf Runden auf dem einen Kilometer langen Rundkurs um seine Position. Im Schlussspurt errang er einen guten sechsten Platz.

Martin behält die Gesamtführung

Über 18 Kilometer führte die Renndistanz in der U 15. Mit Moritz Martin und Jonas Köhler standen hier fast 20 Renner am Start. Nach einigen Runden setzten sich Moritz Martin und Valentino Bidmion vom Dessauer RC vom Feld ab und machten richtig Tempo. So gelang es ihnen gemeinsam, das gesamte Fahrerfeld, in dem sich auch Jonas Köhler gut behauptete, zu überrunden. Im Zielsprint war Valentino Bidmion der Schnellere und verwies Moritz Martin auf den zweiten Platz, mit dem der Harzer seine Gesamtführung festigte. Mit Platz zehn rundete Jonas Köhler das gutes Ergebnis für das „Team Stadtwerke“ ab.

Bereits am nächsten Tag startete Kai Tittel bei den Landesmeisterschaften der U 13 in Halle. Auf dem bergigen Rundkurs an der Deponie überzeugte er mit einer klasse Leistung und erkämpfte sich über zwölf Kilometer den fünften Platz.

Das letzte Rennen in der Nachwuchscup-Wertung für Sachsen-Anhalt fand in Osterburg statt. Bei besten Bedingungen nahmen die Harzer Pedaleure hochmotiviert ihre Wettkämpfe auf. Auf dem 1,7 Kilometer langen Rundkurs durch Osterburg wurde um jeden Meter gekämpft. Kai Tittel zeigte in der U13 eine besonders offensive Fahrweise. Ständig in der Spitze dabei, konnte er alle Angriffe gut mitfahren. Im Schlussspurt fuhr er als Vierter wertvolle Punkte ein.

Jonas Köhler erkämpft fünften Platz

In der U15 standen wieder Moritz Martin und Jonas Köhler am Start. Für Moritz ging es um die Verteidigung der Gesamtführung. Erneut kam es zum Zweikampf mit Valentino Bidmion vom Dessauer RC, der in den Punktwertungen erfolgreicher war und damit auch das Rennen gewann. Moritz Martin blieb am Hinterrad seines ärgsten Konkurenten und verteidigte mit einem zweiten Platz seine Gesamtführung in der Wertung als bester Nachwuchs-Radsportler der U15.

Auch Jonas Köhler zeigte wieder eine Topleistung. Immer in der Spitze der Verfolgergruppe fahrend, belegte er am Ende den fünften Platz und arbeitete sich in der Gesamtwertung des Nachwuchscups auf Rang sieben vor.