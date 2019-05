Der Harzer Radsportclub (HRSC) Wernigerode holt bei den Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalts drei Landesmeistertitel.

Wernigerode l Nach wochenlanger Vorbereitung mit schweren Rennen in Glauchau, auf dem Sachsenring, Klöden und dem abschließenden Trainingslager in Schöningen zeigten die jungen Radrenner vom „Team Stadtwerke“, dass sich die Mühe gelohnt hat. Podiumsplätze und mehrere Top Ten-Platzierungen waren einmal mehr der beste Beweis für die gute Nachwuchsarbeit des HRSC Wernigerode.

Die Landesmeister im Einzelzeitfahren wurde am Sonnabend in Bahrendorf bei Magdeburg ermittelt. Als erster Harzer ging in der Altersklasse U13 Neuling Kai Tittel, der sein erstes Wettkampfjahr bestreitet, auf die fünf Kilometer lange Zeitfahrstrecke. In einer Zeit von 11:49 Minuten fuhr er auf eine sehr guten vierten Platz, zum Sprung auf das Podium fehlten nur 1,4 Sekunden.

Hervorragende kämpferische Leistung

In der U15 waren Moritz Martin und Jonas Köhler am Start. Moritz Martin, der im jüngeren Jahrgang dieser Altersklasse fährt, überzeugte auf der neun Kilometer langen Strecke mit einer hervorragenden kämpferischen Leistung und kam nach 15:15 Minuten ins Ziel. Nachdem alle Fahrer ihr Rennen beendet hatten stand fest: Moritz Martin gewann mit 45 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten in überlegener Manier den Landesmeistertitel. Jonas Köhler folgte in 17:32 Minuten auf dem siebten Platz und erzielte damit erneut eine Top Ten-Platzierung.

Grünig fährt bei den Senioren zum Titel

Ebenfalls Siebter wurde Paul Schlanzke in der U17 mit einer Fahrzeit von 33:15 Minuten über 18 Kilometer. Leon Hoerstel war in der U19 auf der gleichen Distanz fast vier Minuten schneller unterwegs und wurde in 29:39 Minuten sehr guter Fünfter. Nach Krankheit noch nicht wieder in Topform, nahm auch Senior Hans-Peter Grünig den Kampf gegen die Uhr auf. Er teilte sich seine Kräfte auf der 18-km-Strecke gut ein und siegte mit einer Zeit von 28:33 min.

Einen Tag später standen Jonas Köhler, Moritz Martin und Paul Schlanzke in Wolfspfütz in Sachsen am Start. Hier wurden die Landesmeisterschaften im Straßenradsport für Sachsen-Anhalt und Sachsen ausgetragen. Auf dem schweren, sehr selektiven Rundkurs über 5,3 Kilometer „Rund um Wolfspfütz“ standen große Fahrerfelder am Start. In der U15 setzte sich Moritz Martin vom Start weg in der Spitzengruppe fest und fuhr ein kontrolliertes Rennen. Im Schlussspurt der 36 Kilometer langen Strecke ersprintete sich der Harzer aus einer 15-köpfigen Spitzengruppe den nächsten Landesmeistertitel. Kampfstark präsentierte sich auch Jonas Köhler, kurz nach der Spitzengruppe überfuhr er als Fünfter in der Landesmeisterschaftswertung für Sachsen-Anhalt den Zielstrich. Pech hatte dagegen Paul Schlanzke in der U17. Nach gutem Start kam er mit dem Feld gut über die erste von elf Runden, wenig später musste er das Rennen wegen eines Reifenschadens aufgeben.

Mit den Erfolgen bei den Landesmeisterschaften verbesserten die Harzer auch ihre Platzierungen in der Nachwuchscup-Wertung Sachsen- Anhalt. Moritz Martin übernahm die Führung in der U 15, Jonas Köhler verbesserte sich auf Platz acht. In der U13 kletterte Kai Tittel ebenfalls einen Platz nach vorn und ist nun Sechster.