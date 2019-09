Kim Amy Duschek sprang in Braunlage und Wernigerode jeweils überlegen zum Tagessieg. Foto: P. Stoor

Die Mädchen vom Ski-Klub Wernigerode springen in Braunlage und Wernigerode zum Sieg.

Wernigerode l Hochsommerliches Wetter forderte den insgesamt 80 Athleten auf den Brockenwegschanzen in Braunlage einiges ab. Für den Ski-Klub Wernigerode gingen die Jüngsten als erste Springer von der 14 m-Schanze. Marvin Stöber und Cassian Kares kamen in der Altersklasse 8 wegen Sturzpech nicht über die Plätze sechs und sieben hinaus.

Mit einem Dreifachtriumph schoben sich Merle Probst, die jeweils mit Tagesbestweite von 13,5 Metern gewann, Matti Sommer und Frieder Stoor in der Tourneewertung der Altersklasse 10 weiter nach vorn. Die Wernigeröder hatten aufgrund der Landesmeisterschaft in Wippra ein Springen verpasst, das Streichergebnis lässte aber alle Türen auf den Gesamtsieg offen. Alice Bethge rundete als Zehnte das gute Teamergebnis ab und trägt damit weiterhin das Leibchen des führenden Mädchens dieser Altersklasse.

Schmidt verpasst Platz drei

Paul Luis Schmidt verpasste auf der 40-m-Schanze als Vierter der Schülerklasse 11 knapp das Podium, da er seinen zweiten Sprung mit 34 Meter nicht stehen konnte. Lara Leuthold wurde mit Weiten von 19,5 und 20 Metern Sechste, Sophie Stöber und Carl Robra folgten auf Platz acht und neun.

Bilder Allen Grund zur Freude hatten die Weitenjäger des Ski-Klubs Wernigerode nach zwei Tagessiegen, einem Silber-und Bronzerang und weiteren Topergebnissen auf...



Merle Probst sprang bei beiden Wernigeröder Dreifachtriumphen der Altersklasse 10 am Wochenende auf den ersten Platz. Foto: P. Stoor



Stark präsentierte sich Kim Amy Duschek bei den Schülerinnen 12/13. Mit 33,5 und 36,5 Metern sprang sie zum Tagessieg und nahm ihrer langjährigen Rivalin Anna Himmelreich im Gesamtklassement viele Punkte ab.

In der Herrenklasse rangierten sich Stefan Keil (4. Platz, 46,5 m/46 m) und Phillip von Koseritz (5. Patz, 43,5 m/48 m) hinter den Podestplätze ein.

Probst bei erneutem Dreifachtriumph siegreich

Bei deutlich kühlerem Wetter wurde die Mattenschanzentournee am Sonntag im Wernigeröder Zwölfmorgental fortgesetzt, wechselnde Aufwinde machten es den 81 Athleten nicht leichter. Deutlich besser als am Tag zuvor starteten Marvin Stöber und Cassian Kares. In einer der stärksten Altersklassen der Schüler 8 sprangen die beiden SKW-Athleten von der 8 m-Schanze auf den vierten bzw. fünften Platz.

Von der 18 m-Schanze gab es in der Altersklasse 10 erneut einen Wernigeröder Dreifacherfolg: Merle Probst siegte in einem packenden Duell mit Weiten von 14, 5 und 15,5 Metern diesmal hauchdünn vor Frieder Stoor (14,5 m/15 m) und Matti Sommer (13,5 m/15 m).

Paul Luis Schmidt landete in der Altersklasse 11 von der 36 m-Schanze erneut auf Platz vier, vor seinen Teemgefährten Lara Leuthold (6.), Carl Robra (7.) und Sophie Stöber (8.). Mit den größten Weiten des Tages bei den Mädchen belohnte sich Kim Amy Duschek mit ihrem zweiten Tagessieg und schob sich im Gesamtklassement trotz des verpassten ersten Springens auf Rang drei vor.

Keil wird Sechster

In der Herrenklasse wurde Phillip von Koseritz Vierter, trotz Sprüngen auf 54 und 53 Meter von der 63 m-Schanze war er sichtlich unzufrieden mit seinem Wettkampf. Wesentlich mehr Grund zur Unzufriedenheit hatte Stefan Keil, der seinen zweiten Sprung auf 49 Meter nicht richtig stand und nur Sechster wurde.

Die Tournee endet am 5. und 6. Oktober mit den Springen in Winterberg und Meinerzhagen.