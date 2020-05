Der Tennisverband Sachsen-Anhalt hat eine Entscheidung zum Punktspielbetrieb im Sommer getroffen.

TSA-Regelungen zur „Übergangssaison“ • Saison wird auf Grundlage eingeteilter Staffeln gespielt (* In Ausnahmefällen werden Ligen zusammengelegt bei vermehrten Abmeldungen) • Abmeldung ohne Sanktion von Mannschaften vom 11. bis 25. Mai möglich • Aufstieg in höhere Spielklasse ist möglich • Regelabstieg ist ausgesetzt; die Spielklasse bleibt für die kommende Saison erhalten • flexible Spielverlegungen bis zum 30. September möglich

Halberstadt/Wernigerode l Mit einer „Übergangssaison“ sollen alle Standpunkte zum Spielbetrieb berücksichtigt werden.

Nach mehreren Wochen in Zwangspause durften die Tennis-Aktiven erst seit der vergangenen Woche wieder aktiv zum Schläger greifen. Der Start erfolgte zwar generell mit großer Vorfreude, doch in zahlreichen Vereinen ging es zunächst nur in kleinen Schritten zurück in den regulären Trainingsbetrieb unter Auflagen. „Vielerorts war für die Öffnung der Tennisplätze eine Genehmigung durch die Kommune oder der Stadt als Träger der Anlage notwendig“, berichtet Maximilian Pefestorff, Vizepräsident Sport im Tennisverband Sachsen-Anhalt (TSA).

Vereine benötigen Genehmigung

Das bedeutete für die Vereinsvorstände zunächst Kugelschreiber statt Tennis-Racket. So mussten neben restlichen Arbeiten an der Tennisanlage auch entsprechende Hygiene- und Nutzungskonzepte erarbeitet werden, um die Freigabe erhalten zu können. Der Tennisverband hatte im Vorfeld dazu entsprechende Mustervorlagen entworfen, um seine Mitgliedsvereine auf dem Weg zur Beantragung zu unterstützen. „Die Vorgaben sind je nach Kommune sehr vielfältig. Wir wollen gerade in dieser Situation für unsere Mitgliedsvereine aktiv sein, um die ehrenamtliche Arbeit zu entlasten“, erklärt der 31-jährige Funktionär.

Wettkampfbetrieb behördlich noch untersagt

Der gebürtige Osterburger selbst hatte in den vergangenen Tagen als Ressortleiter Sport und Vorsitzender des Sportausschusses viel zu tun. Denn nach der Öffnung des Sport- und Trainingsbetriebs steht nun ein möglicher Wettkampfbetrieb an, den der Landesverband ab dem Wochenende des 13./14. Juni plant.

Dieser ist zwar nach der momentan gültigen Verordnung bis einschließlich 27. Mai untersagt, doch der Tennisverband gibt sich zuversichtlich. „In Berlin und Nordrhein-Westfalen wird ab Ende Mai der Wettkampfbetrieb schrittweise aufgenommen. Ich denke, dass wir die Rahmenbedingungen für die Aufnahme Wettkampfbetrieb auch erfüllen können“, so Pefestorff.

Dennoch hat die Gesundheit höchste Priorität und auch die Meinung der Vereine. Kurzerhand bat der TSA daher um ein Feedback, ob der Spielbetrieb unter Auflagen im Landesverband von den Spieler/innen gewünscht ist (siehe Grafik). „Die Beteiligung war sehr groß. Wir haben über 300 Rückmeldungen erhalten“, verrät Pefestorff.

Das Ergebnis, rund 60 Prozent waren für einen Spielbetrieb unter Auflagen, wurde danach intensiv im Sportausschuss diskutiert. Als Schlussfolgerung daraus wurde festgehalten, dass die Saison 2020 als „Übergangssaison“ gespielt wird. „Damit hoffen wir, dass eine praktikable Lösung geschaffen wurde, die alle Standpunkte zum Spielbetrieb lösen kann“, erklärt der selber aktiv spielende Mannschaftsspieler bei den Oberliga-Herren 30+ der SG Einheit Stendal.

Praktikable Lösung für den Spielbetrieb

Vereine können nun im Zeitraum vom 11. bis 25. Mai ohne Sanktionen ihre Mannschaft zurückziehen und behalten dabei das Startrecht für die jeweilige Spielklasse. „Wichtig war es allen, dass Vereine und einzelne Mannschaften je nach ihrer individuellen Situation ohne sportliches Risiko selbst entscheiden können“, hofft der Altmärker auf Verständnis.

Grundlage für den Spielbetrieb bilden die „aktuell bereits eingeteilten Gruppen und Ligen“, in denen auch die Meisterschaft offiziell ausgespielt wird. Damit ist auch ein Aufstieg möglich. Der Verband behält sich allerdings vor, bei vermehrten Abmeldungen von Mannschaften Anpassungen in den eingeteilten Gruppen vorzunehmen.

Wettbewerbsverzerrung soll vermieden werden

Darüber hinaus kommt auch die Leistungsklassen- und die DTB-Wertung uneingeschränkt zum Tragen. Dagegen ist eine Ummeldung von Spielern aus zurückgezogenen Mannschaften nicht möglich. „Wir möchten den Wettbewerb nicht verzerren“, erklärt der Vizepräsident Sport die Entscheidung und sagt weiter: „Der Spielbetrieb ist der Motor im Verein. Ohne diesen würden viele soziale Interaktionen nicht stattfinden, deshalb möchten wir den Vereinen, die den Sport auch in dieser Form aktiv betreiben wollen, dazu die Möglichkeit geben“, so Max Pefestorff abschließend.