Max Bartels vom Wernigeröder SV Rot-Weiß hatte großen Anteil am Aufstieg seiner Mannschaft. Foto: Jirka Gebhard

Die dritte Mannschaft des Wernige­röder SV Rot-Weiß hat in der 1. Kreisklasse in der Saison 2018/19 noch um den Abstieg gekämpft.

Wernigerode l Mit gleichem Personal avancierte sie in der Saison 2019/20 zum Staffelsieger.

Nachwuchs überzeugt

„Dabei ist hervorzuheben, dass besonders unsere jungen Spieler wie Max Bartels, Lucas Trutwin und Chris Kurz eine große Leistungssteigerung nachweisen konnten“, lobt Mannschaftsleiter Werner Drews seine Schützlinge.

Während Max Bartels zum Abschluss der Saison in der aus gewonnenen und verlorenen Spielen ermittelten Rangliste den ersten Platz mit einem Spielverhältnis von 31:3 erreichte, wird er in der offiziellen JOOLA-Rangliste mit einem für einen Nachwuchsspieler guten QTTR-Wert von 1386 Punkten geführt. „Auch Michael Junker und Jirka Gebhard überzeugten als Ersatzspieler“, berichtet Drews.

Saison ohne Niederlage

In der ersten Halbserie wurden acht Spiele gewonnen und ein Unentschieden erspielt. In der Rückserie kamen vier Siege und ein Unentschieden dazu.

Ärgste Konkurrenten waren TTC Ilsenburg III und Eintracht Quedlinburg IV. In der Hinserie wurde gegen Ilsenburg auswärts mit 8:3 gewonnen und das Heimspiel gegen Quedlinburg mit 7:7 abgeschlossen. Das Rückspiel gegen Ilsenburg war eine spannende Angelegenheit. „Wir führten bereits mit 7:4, ehe Ilsenburg noch zum 7:7 ausglich. Zum Rückspiel gegen Quedlinburg kam es durch den Abbruch der Saison leider nicht. Nun gilt es den Schwung in die neue Saison mitzunehmen, um als Aufsteiger in der Kreisliga zu bestehen“, schaut Drews zurück und voraus.