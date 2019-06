Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 70.000 Schnupperschützen und rund 9000 Wettkämpfern auf 130 Etappen seit 2015 der weltgröß...

Schierke l Am 15. Juni gastiert sie zum ersten Mal in der Feuerstein Arena in Schierke.

Von 11 bis 18 Uhr werden die 25 vierköpfigen Staffelteams von Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch begleitet, der den Harzer Biathlonfans seine Sportart näherbringen möchte. Die Veranstalterin, Josephine Hedderich, die bei der Stadt Wernigerode das Marketing für die Schierker Feuerstein Arena koordiniert, freut sich auf ein spaßig, sportliches Kräftemessen der regionalen Sportvereine. Aber auch die Gelegenheitssportler und weniger sportlich aktiven Biathlonfans sollen sich mit Freunden als vierköpfiges Team anmelden. Entsprechend ist die Laufdistamz von ca. 1000 m pro Wettkämpfer moderat gewählt.

Sieger wird Ehrengast in Ruhpolding

Neben Ehrenpreisen für die fünf Final-Staffeln und Erinnerungsmedaillen für jeden Wettkämpfer sticht ein Gewinn besonders hervor: Der beste Biathlet aller Teilnehmer des Tages wird Ehrengast von Olympiasieger Fritz Fischer werden und ein einzigartiges Biathlonwochenende in Deutschlands „Biathlon-Mekka“, Ruhpolding, gewinnen.

„Den beliebtesten TV-Wintersport der Deutschen nun für Jedermann, ohne Schnee, ohne die Gefahren des Schießens, aber dennoch faszinierend authentisch in die Stadt zu bringen, darin liegt für mich der besondere Anreiz“, so Tourleiter Martin Bremer. In den letzten vier Jahren war die Tour bereits in 130 Städten unterwegs und gewannen dadurch viele Fans.

An fünf Stehendschieß-Plätzen, betreut Bremers „inMOTION Agentur“ zusammen mit dem Duisburger Eventveranstalter „Event, Deko and more“ originale Biathlongewehre, die mit Infrarotschießtechnik ausgestattet sind und allen Wettkämpfern das gefahrlose Schießen ermöglichen.

Challenge für Vereine und Familien

Die Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen im Harz sind eingeladen, mit Staffeln aus vier Personen an der Challenge teilzunehmen. Jeder Teilnehmer legt im Laufschritt eine 400-m-Strecke (2 x 200 m) zurück bevor das Liegendschießen mit fünf Schüssen ansteht. Für jeden Fehlschuss absolviert der Schütze eine 50-m-Strafrunde auf Skilanglauf-Cardiogeräten.

Es folgt der zweite Laufabschnitt über 400 m und das Stehendschießen mit fünf Schüssen. Bei Fehlschüssen stehen auch hier Strafrunden an sowie eine Schlussrunde von 200 m bevor die Übergabe an den Staffelkollegen im Start-Ziel-Bereich stattfindet.

Geschossen wird aus zehn Meter Entfernung auf Ziele mit 45 mm Durchmesser. Übungsschießen für alle findet an der Biathlonarena am Eventtag von 11 bis 12.45 Uhr statt. In dieser Zeit haben auch die Zuschauer die Möglichkeit mit Probeschüssen ihre Treffsicherheit zu testen.

Lokalprominenz ist dabei

Um 12.45 Uhr ist Eröffnung und um 13 Uhr macht ein Wettkampf der Lokalprominenz den Auftakt. Ab 13.40 Uhr treten zur Staffel-Challenge jeweils fünf Teams pro Rennen gegeneinander an. Die Sieger jedes Rennens erreichen das Finale um 17.15 Uhr. Die ersten 25 Anmeldungen erhalten die Startplätze.

Die Einzelleistungen aller Staffelwettkämpfer werden herausgestoppt. Der beste Biathlet des Tages wird Finalist der Biathlon-Deutschland-Tour und kämpft in der weltbekannten Ruhpoldinger-Chiemgau-Arena Anfang 2020 gegen die Etappensieger der anderen Tourstädte auf Langlaufski und mit Kleinkalibergewehr, um den Titel des Tour-Champions.

Training mit Fritz Fischer

Der Schierker Etappensieger wird dafür von Olympiasieger Fritz Fischer persönlich im Biathloncamp auf das Finale vorbereitet. Doch auch alle fünf Finalteams dürfen sich auf Ehrenpreise freuen.

Die Anmeldung ist für jeden möglich unter Schierker Feuerstein Arena, Josephine Hedderich, Telefon (03943) 654773 oder per E-Mail an josephine.hedderich@wernigerode.de.