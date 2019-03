Alina Celine Rippin und Max Kermer haben beim FIS Opa-Alpencup teilgenommen.

Wernigerode l Beim FIS OPA-Alpencup und den OPA-Games im schweizerischen Le Brassus hat Alina Celine Rippin vom Nordischen Skiverein Wernigerode mit zwei Podestplatzierungen ein tolles Debüt auf internationaler Wettkampfbühne gegeben.

Rippin auf dem Treppchen

Die Harzerin, die sich als Gesamtführende der Deutschlandpokal-Wertung für die OPA-Games in der Schweiz qualifiziert hatte, musste sich bei ihrem internationalen Debüt über 5 km Freistil im Einzelstart nur der Schweizerin Siri Wigger geschlagen geben. „Es war ein sehr anspruchsvolles Rennen, das Streckenprofil war so aufgebaut, dass es entweder hoch oder runter ging. Mit 8°C Luft- und 2°C Schnee­temperatur und dementsprechend tiefem Schnee waren es schwierige Bedingungen“, berichtet die Darlinge­röderin, die im Ziel mit einer Zeit von 16:01,5 min einen Rückstand von 22,4 Sekunden auf die Siegerin hatte.

Im tags darauf folgenden Mixed-Staffelrennen in klassischer Technik konnte Alina Celine Rippin mit der schnellsten Laufzeit auf Position zwei gemeinsam mit Startläuferin Lou Huth, Simon Jung und Elias Keck den Bronzerang erobern. Der Sieg ging an die Staffel Deutschland II mit Fabienne Schlegelmilch, Alexandra Otto, Robin Fischer und Luca Petzold vor dem Team aus Frankreich.

Alina Celine Rippin kämpft sich im Einzelrennen über 5 Kilometer in der freien Technik einen der schweren Anstiege hinauf.



Kermer arbeitet am Comeback

Nach längerer Verletzungspause aufgrund eines Trainingsunfalls lief Max Kermer (Skiverein Hasselfelde) im Vallee de Joux seinen ersten Wettkampf. Auf der schwierigen 10-km-Strecke war dem Oberharzer die Trainingspause deutlich anzumerken, dennoch erkämpfte er sich als 31. in 31:24,5 min eine Platzierung im Mittelfeld. In der Staffel brachte Max Kermer das Team Deutschland III mit Sophie Lechner, Henriette Schmidt und Till Rumann als Schlussläufer vom zwölften auf den neunten Platz nach vorn. Die Staffeln aus Frankreich erzielten hier einen Doppelsieg vor Deutschland II.

Als dritte Starterin aus Sachsen-Anhalt war Jessica Löschke vom TSV Leuna in Le Brassus am Start. Bei den Juniorinnen U20 musste sie im Einzel eine 10 km-Strecke absolvieren und erkämpfte sich beim Sieg der Tschechin Barbora Havlichkova (27:01,7 min) mit einem Rückstand von 1:21,8 min den siebten Platz. Tags darauf lief sie im Verfolgungsrennen in der klassischen Technik über 10 Kilometer mit 28:28,5 min die Tagesbestzeit und konnte sich damit auf den Bronzerang vorarbeiten. Damit liegt Jessica Löschke in der Alpen Cup-Wertung vor dem Saisonfinale in Oberwiesenthal auf dem zweiten Platz.