Der SKV Rot-Weiß Zerbst ist zum 15. Mal hintereinander Deutscher Meister geworden.

Zerbst l „Wir sind zum 15. Mal hintereinander Deutscher Meister. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das im Sport in Deutschland schon je gegeben hat.“ Mit diesen Worten eröffnete der Präsident des SKV Rot Weiß Zerbst am Sonnabend im „Stadtwerke Kegelsportcenter“ die Ehrungsveranstaltung für den Serienmeister im Classic-Kegeln in der Nuthe-Stadt.

Ehrungsveranstaltung zum Meister-Titel

In diesem Jahr musste wegen der Corona-Krise auf eine „richtige“ Meisterfeier verzichtet werden. Besonders fehlten natürlich die Fans, Freunde und Unterstützer des Vereins. Trotzdem setzte Müller sein Vorhaben um, die „grandiose Saison und den riesigen Erfolg seines Teams“ angemessen zu würdigen“.

„Ihr seid alle ein wichtiger Bestandteil dieses hervorragenden Ergebnisses. Dafür danke ich euch allen miteinander“, meinte Müller zu seinem Team und zu den Akteuren im Hintergrund der Mannschaft. Die Rot-Weißen hatten ja bekanntlich bereits zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison im März verlustpunktfrei einen so großen Vorsprung in der Tabelle der Kegel-Bundesliga, dass der Meistertitel sicher war.

Bilder Für Mannschaftsleiter Andreas Förster war es die 15. Meisterschaft in Folge. Foto: Sport Print Zander



Teamchef Timo Hoffmann freute sich mit seinem Sohn Felix über seine 15. Deutsche Meisterschaft mit dem SKV. Foto: Sport Print Zander



Dittmann: „Chapeau und Hut ab"

Die Zerbster nutzten den Nachmittag gleich noch zu einem Training. Dabei präsentierten sich die gestandenen SKV-Akteure trotz dreimonatiger Kegelpause gleich wieder auf höchstem Niveau. Gleichzeitig nutzte der Verein die Gelegenheit, zwei seiner verdienstvollen Spieler zu verabschieden und die zwei hochkarätigen Neuzugänge zu präsentieren. Auch Christian Wilke und Dominik Kunze, die vom Ligakonkurrenten Victoria Bamberg nach Zerbst wechseln, bewiesen mit hohen 600er Ergebnissen gleich, dass sie auf ihrer neuen Heimbahn sicher zu tollen Leistungen fähig sind.

Die offizielle Ehrung nahm der Bürgermeister der Stadt Zerbst, Andreas Dittmann, vor. Mit den Worten „Es macht mich stolz, dass ich der sein darf, der diese Ehrung vornehmen kann. Die Größe des Ehren-Pokals bringt meinen Stolz auf so eine Mannschaft in meiner Stadt zum Ausdruck, den Stolz auf 15 deutsche Meistertitel, was schon an sich einen Superlativ darstellt“, brachte Dittmann seine hohe Wertschätzung für den SKV zum Ausdruck.

„Doch was diese Mannschaft so attraktiv macht, ist nicht nur der sportliche Erfolg, sondern vor allem die Atmosphäre, die Stimmung untereinander. So kommt heute natürlich der Jubel mit den Fans und dem Publikum leider zu kurz, was die Heimspiele immer mit Gänsehaut-Atmosphäre mitträgt. Chapeau, Hut ab und herzlichen Dank für diese tolle Leistung.“

Der Bürgermeister war froh, dass „alle bisher gesund durch diese schwere Zeit der Pandemie gekommen“ sind und wünschte dies vor der Medaillenübergabe „natürlich auch für die Zukunft“.

SKV-Trio feiert Meister-Debüt

Für einige Spieler, wie Igor Kovacic, Florian Fritzmann und Daniel Aubelj, war es die erste Meisterschaftsmedaille mit dem SKV, die ihnen umgehängt wurde. Für andere, so für Präsident Müller, Mannschaftsleiter Andreas Förster und Kapitän und Spieler Timo Hoffmann bereits die 15. Die Freude über den erneuten Erfolg war allerdings allen gleichermaßen anzumerken.

Nach den Mannschafts- und Einzelfotos „für die Geschichtsbücher“ (Müller) wertete Teamchef Hoffmann die Spielzeit aus: „Herzlichen Glückwunsch an das Team, an das ganze Umfeld und unsere Fans. Wenn mir jemand im August vergangenen Jahres gesagt hätte, dass wir so eine Saison spielen, hätte ich gesagt puh..., nie im Leben. Aber wir haben eine Saison gespielt, die gezeigt hat, wenn eine Mannschaft zusammenhält und zusammenwächst, was möglich ist. Danke an die Mannschaft und natürlich den Verein, der uns den Rahmen liefert, dass wir das so machen können. Dieses professionelle Umfeld, teils belächelt, macht wohl aber den Unterschied.“

Geschenke und ein kleines Ständchen

Dann wurde es im Zerbster „Stadtwerke Kegelsportcenter“ extrem emotional. Nachdem Mathias Weber schon nach seiner letzten Kugel in Rot-Weiß mit Tränen auf der Bahn stand, verabschiedete Präsident Lothar Müller sowohl Weber als auch Thomas Schneider, die nach neun beziehungsweise elf Jahren in Zerbst den Verein verlassen.

„Ihr ward für uns ein tolles Gespann. Nicht nur sportlich, sondern auch bei den Veranstaltungen mit Sponsoren und der Politik habt ihr uns immer überragend vertreten. Wir haben so viel gemeinsam erlebt. Danke“, meinte Müller bei der Übergabe kleiner Präsente des Vereins und der Mannschaft. Weitere teils sehr emotionale Abschiedsworte wurden mit Geschenken und einem kleinen Ständchen abgerundet.

Nachdem Kapitän Hoffmann jeden seiner Spieler mit seinen ganz individuellen Qualitäten wertgeschätzt hatte, bedankte er sich nochmals besonders bei den scheidenden Spielern: „Thomas und Mathias waren nicht nur sportlich wichtig, sie waren auch als Freunde und Berater in positiven, wie schwierigen Zeiten die beste Unterstützung. Das wird auch immer so bleiben.“

Weber: „Wunderschöne Zeit in Zerbst“

Tränen flossen, als sich Mathias Weber und Thomas Schneider emotional von ihrem Team und dem Umfeld verabschiedeten. Neben einigen Anekdoten aus den vielen erfolgreichen SKV-Jahren und dem Dank für den damaligen Mut, beide Spieler nach Zerbst zu holen, rief Weber nochmals die „Neuen“ auf, „wie der Bürgermeister sehr anschaulich gesagt hat, eigene Spuren in Zerbst zu setzen“. „Und das wird euch gelingen, denn ich kannte damals in Zerbst niemanden und trotzdem war ich von Beginn an hier zu Hause. Danke an alle. Es war eine wunderschöne Zeit in Zerbst“, äußerte Weber gerührt.

Die Geschichte weiterschreiben

Thomas Schneider sprach von Entscheidungen, die „man treffen muss“. „Aber ich bin einfach nur dankbar für die Zeit hier“, hauchte er ins Mikrofon, um gleich einen Wunsch für die Zukunft an das jetzige Team auszusprechen: „Und wenn ihr dieses Trikot anzieht, dann gebt alles, kämpft, bis es nicht mehr geht. Ich hab es immer gemacht. Spielt mit Res-pekt in diesem Trikot, dieser Verein hat es verdient.“

Zum Abschluss machte Timo Hoffmann nochmals deutlich, dass der 15. Titel infolge nicht der letzte sein soll: „Wir werden den Kampf wieder aufnehmen. Lasst uns die Geschichte weiterschreiben. Ich freu mich drauf.“