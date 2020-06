Der SV Blau-Weiß Loburg steigt in die Kreisoberliga Jerichower Land auf.

Loburg l Die Abteilung Fußball des SV Blau-Weiß Loburg versammelte sich am vergangenen Freitag-Abend, um darüber zu beraten, ob die erste Männermannschaft das Aufstiegsrecht in die Kreisoberliga Jerichower Land wahrnehmen möchte (Volksstimme berichtete).

Dazu luden der Fußball-Abteilungsleiter Carsten Schulze sowie das Trainerteam Stefan Köppe und Jörg Siebert die Mannschaft zu einer Versammlung ein.

Quotientenregel bevorteilt Loburg

Nachdem die laufende Saison 2019/20 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, sind die Blau-Weißen nach der Anwendung der Quotientenregel in der Kreisliga JL mit hauchdünnen 0,02 Quotientpunkten vor der Spielgemeinschaft Fortuna Genthin/Kade-Karow aufstiegsberechtigt.

Bilder Logo des SV Blau-Weiß Loburg. Foto: Verein



„Nach intensiven Gesprächen wurde einstimmig entschieden, dass unsere Herrenmannschaft in der kommenden Saison in der Kreis- oberliga spielen wird“, teilte der Vereinsvorsitzende des SV Blau-Weiß Loburg, Matthias Werner, der selbst Stürmer des Teams ist, erfreut mit. Er fügte an, dass „die Entscheidung mit einem Faktor von 0,02 Punkten und den bekannten Umständen zwar schwer fiel, aber dass sich am Ende Trainer und Spieler einig waren“.