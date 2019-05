Kreisoberligist VfL Gehrden schenkt Gastgeber Schermen beim 6:1 ein halbes Dutzend Tore ein.

Scherben l Der 6:1 (2:1)-Auswärtssieg hätte durchaus höher ausfallen können. „Die Schermener sind leidgeplagt. Sie krochen nach Sperren und Verletzungen personell auf dem Zahnfleisch“, sagte VfL-Trainer Andreas Schunke, der dieses Problem bestens kennt. Aber am vergangenen Samstag sah es bei ihm personell etwas besser aus.

Die Gehrdener legten gleich gut los und erarbeiteten sich einige gute Tormöglichkeiten. „Eigentlich hätten wir schon nach 20 Minuten 4:0 führen müssen“, berichtete der Lübser. Aber es kam anders. Die mangelnde Chancenverwertung rächte sich, als Mathias Kneisel in der 42. Minute für den Gastgeber zum 1:0 einnetzte und das Geschehen auf den Kopf stellte.

Doch die Gehrdener machten unbeeindruckt weiter und stellten mit einem Doppelpack von Tino Raugust die Verhältnisse wieder richtig (43., 44.).

„Ich denke, das 1:0 von Schermen war der Wachrüttler, denn danach haben wir unsere Chancen konsequenter zu Ende gespielt und auch getroffen“, meinte „Schunki“.

In der zweiten Halbzeit gaben die Gäste weiterhin den Ton an. Trotz der Führung mussten sie stets auf der Hut sein, denn Schermen blieb mit seinen Kontern stets gefährlich. Hinzu kamen noch äußere Widrigkeiten, als Schneeregen und Hagel niederprasselte und den Platz in eine Rutschbahn verwandelte.

3:1

Davon wurde auch der Treffer zum 3:1 begünstigt. Der Freistoß von Moritz Schmidt rutschte Schermens Torhüter Markus Voss durch die Hände und es stand 3:1 (55). Das 4:1 von Alexander Steinert war dann erste Sahne. Mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze netzte er volley ein. Da geriet auch sein Trainer ins Schwärmen: „Das war das Tor des Monats“.

Beim 5:1 profitierten die Gehrdener erneut von den widrigen Platzverhältnissen, als das „Schüsschen“ von Raugust dem Torhüter durch die Beine rutschte (77.). Den Schlusspunkt setzte dann Florian Baumgart, der „fast schon verzweifelt war“ und sich nun aus einem Konter heraus in Szene setzen konnte und zum 6:1 einlochte (82.).

„Von den Spielanteilen her war es ein nie gefährdeter Sieg, obwohl einige mit den Platzverhältnissen ihre Probleme hatten. Manche Aktionen gelangen nicht, da die Bälle auf diesem Holperplatz versprangen. Alle haben gut gekämpft und der Sieg war absolut verdient“, lobte Andreas Schunke.

Die Gehrdener haben nun noch vier Spiele zu bestreiten und ein schweres Restprogramm vor sich. Am Sonnabend kommt mit der DSG Eintracht Gladau der Tabellendritte nach Lübs. „Es sind jetzt alles starke Gegner, aber ich hoffe, dass uns hier und da noch etwas gelingen wird“, bleibt der Banker zuversichtlich.

VfL Gehrden: Morawietz – Tangermann, Tob. Fricke, Rehse (46. Schrimpf), E. Schmidt, Leps, M. Schmidt, Raugust, Steinert, Konstabel, Baumgart; SR: Pieper, Michael - SV Eiche Redekin; ZS: 10.