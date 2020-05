Der 77-jährige Peter Schulze ist das älteste Mitglied vom Zerbster Fan-Club des Hamburger Sportvereins, „Little Poncho“

Zerbst l „Auf ihn ist Verlass, das macht er sehr gewissenhaft“, ist Fanclub-Vorstand Heiko Schulze zufrieden mit der Arbeit seines Vaters.

In den Anfangsjahren des Clubs stellten Peter Schulze und seine Frau im eigenen Haus in der Zerbster Lusoer Straße die dortige Garage als Clubraum zur Verfügung. „Da hat er viel gewerkelt, viel beim Umbau mit geholfen“, meinte einmal sein Sohn über die früheren zusätzlichen Aktivitäten seines Vaters.

Der in Zerbst sehr bekannte frühere Polizist war von Hause aus gar kein Fußballer. Als Junge jagte er auch, wie die meisten Kids, auf „jedem Acker“ dem Ball hinterher. Der Kegelsport hat ihm dann mehr gefallen, da war der vierfache Familienvater selber sehr aktiv. Deshalb hatte er über all die Jahre auch großes Interesse an den Spielen der Zerbster Bundesliga-Kegler, verfolgt die Spiele und die überragenden Ergebnisse noch heute sehr aufmerksam.

Der im August 78 Jahre alt werdende HSV-Fan geht mit der gegenwärtigen Situation durch das Corona-Virus sehr gelassen um. „Wir bleiben zu Hause. Die Kinder verpflegen uns. Es nützt nichts. Man muss die Sache nehmen, wie sie ist. Entscheidend ist, dass wir alle gesund bleiben“, äußerte sich Schulze am Telefon.

Dagegen meinte der Zerbster zur Situation in und um den Hamburger Sportverein: „Die Zeit nutzt uns eigentlich. Der HSV kann sich nach der Neuausrichtung erst einmal in Ruhe festigen. Es sollte im Team gearbeitet werden. Die ganzen Alleingänge in den letzten Jahren haben dem Verein stark geschadet. Die Rolle von Marcel Jansen (Neupräsident des HSV – d. Red.) kann ich kaum einschätzen. Wir warten ab.“

Und über den Zerbster Fußball meinte Schulze: „Natürlich verfolgen wir den Zerbster Fußball. Wenn wir zusammen kommen, reden wir schon darüber. Ich verfolge das Geschehen immer montags in der Zerbster Volksstimme. Das interessiert mich“.

Peter Schulze und seine Clubmitglieder hoffen für die neue Saison wieder auf Bundesliga-Fußball ihres HSV. Dafür stehen sie ein.