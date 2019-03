In der Fußball-Landesklasse müssen Vorfläming Nedlitz und Rot-Weiß Zerbst auswärts antreten.

Nedlitz/Zerbst l Für die Zerbster ist es das erste von drei Auswärtsspielen, ehe sie am 30. März gegen Wacker 90 Felgeleben wieder im Jahnstadion auflaufen. Auch Nedlitz muss zweimal in die Ferne reisen. Erst am 23. März erwarten sie daheim den derzeitigen Spitzenreiter TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II.

SSV Samswegen (5.) – SC Vorfläming Nedlitz (8.). Auf die Nedlitzer wartet heute auf dem Sportplatz in Zielitz eine schwere Hürde. Der SC muss beim heimstarken SSV (6 Siege, eine Niederlage) ran, der ebenfalls mit einem Sieg (4:3 gegen den BSV 79 Magdeburg) in die Rückrunde startete.

Doch die Kicker um Trainer Dirk Bizuga sind bereit und haben unter der Woche „sehr gut und mit hoher Beteiligung trainiert“. „Die Makel vom Gommern-Spiel wurden ausgewertet“, so der Coach, dem vor allem die Präsenz im Mittelfeld fehlte.

Vieles war in Gommern gut, denn „so einfach gewinnt man dort nicht“ (Bizuga). Wenn nun auch noch die Möglichkeiten, die der SC in der zweiten Hälfte hatte, besser genutzt werden, könnte er eher den Deckel draufmachen.

„Der SSV spielt ähnlich robust und kampfbetont wie Gommern. Deshalb müssen wir hinten kompakt stehen und die langen Bälle auf Herbst (12 Saisontore) und Meyenkoth (7) unterbinden. Vor allem müssen wir Ruhe bewahren und den Kampf annehmen“, fordert der 46-Jährige.

Nach der roten Karte für Kapitän Eduard Hahn (Urteil stand noch aus) muss Bizuga etwas umstellen. Dafür ist die Defensive mit Hannes Mielchen, der seine fünfte gelbe Karte abgesessen hat, „besser bestückt“. Weiterhin fehlen Kevin Nitschke (verletzt), Marko Milushev (Arbeit) und Jan Friedrich (krank).

Im Hinspiel konnte sich der SC 3:0 behaupten, doch da fehlte zum Beispiel mit Herbst eine wichtige Offensivkraft des SSV.

„Wir wollen wenigstens einen Teilerfolg holen, sonst bringt der Gommern-Sieg nichts. Den wollen wir heute vergolden, um unser schweres Auftakt-Programm mit zwei Siegen anzugehen. Am Ende zählt eine geschlossene Mannschaftsleistung und dass wir mit 100 Prozent Willen an uns glauben“, so Dirk Bizuga abschließend.

SR: Marco Uhlmann (MTV Welsleben); HS: 3:0.

SV 1889 Altenweddingen (7.) – TSV Rot-Weiß Zerbst (3.). Auf die Zerbster wartet nach Aussage von Trainer Jens Borchers „ein schwieriger März“, denn sie haben gleich drei Auswärtsspiele zu bestreiten. „Es sind drei Kandidaten, die unbequem zu bespielen sind“, so der 32-Jährige, der mit seinem Team „in der Vorbereitung mehrere Spielsysteme trainieren konnte“ und „auch für Altenweddingen einen Plan hat“.

Die Börde-Kicker verloren ihr Auftaktspiel gegen Askania Bernburg II klar 1:4. Dennoch sind sie ein ernst zu nehmender Gegner und „zu Hause immer gut für ein schnelles Tor“. Deshalb wollen die Zerbster dort „nicht ins offene Messer laufen, sicher stehen und mit der Maximalausbeute, drei Punkte, nach Hause fahren“, so Borchers, der im gesamten März „mit Zählbarem heimfahren möchte“.

Heute kann er erneut aus dem Vollen schöpfen. „Wir werden mit 17 bis 18 Leuten losfahren. Für mich als Trainer ist es einerseits schwierig, andererseits habe ich sehr gute Alternativen auf der Bank, die sofort das gleiche Niveau mit einbringen. Wir sind gut gestimmt und greifen im März voll auf neun Punkte an“, ist der Coach optimistisch.

SR: Dirk Rittweger (Blau-Weiß Eggersdorf); HS: 2:1.