Der Landesklasse-Sechste SC Vorfläming Nedlitz will nach der Vorwochenschlappe Wiedergutmachung.

Nedlitz l Die Nedlitzer Trainer Dirk Bizuga und Roger Alarich erwarten im Heimspiel gegen Gommern nur eins: „Wiedergutmachung“. Denn vor Wochenfrist präsentierte sich der SC im Heimspiel gegen Güsen ganz schlecht und diese Schlappe soll heute ausgebügelt werden. „Alle wissen, dass wir uns so nicht nochmal präsentieren dürfen. Das ist definitiv nicht unsere Art, Fußball zu spielen“, verdeutlichte Bizuga und nicht nur er, sondern auch die Fans und Zuschauer erwarten heute „eine Trotzreaktion“.

Personell sieht es gut aus, auch wenn erneut Umstellungen erforderlich sind. Es fehlen der gesperrte Kevin Nitschke, Hannes Mielchen, Ron Scheil (beide privat) sowie Jan Friedrich (Muskelfaserriss). Ob Daniel Weisheim arbeiten muss, war noch offen. Dafür stößt Mario Hosenthien wieder hinzu. Kapitän Eduard Hahn und Heiko Juskowiak können auch wieder von Beginn an auflaufen.

Auch die Torwartsituation ist nicht mehr so angespannt, da Sebastian Wicher da ist und Sergej Semenow ebenfalls zur Verfügung steht.

Auch wenn die Tabellensituation eindeutig ist, wird es kein leichtes Spiel werden. „Wir wissen um die Stärke von Gommern. Sie sind eine kämpferische und robuste Mannschaft und haben mit Mentzel und Schellbach sehr gute Leute“, warnte der Coach davor, „die Gäste zu unterschätzen“. Gerade den schnellen Außen Alexander Schellbach kennt er noch aus seiner Trainer-Zeit bei der TSG Calbe.

„Außerdem werden die Gommeraner nach unserer Negativserie frohen Mutes zu uns kommen und etwas mitnehmen wollen“, fügte er an.

Dies gilt es zu verhindern. Dazu müssen „die Jungs den Karren nun selbst aus dem Dreck ziehen“, appelliert er an seine Mannschaft, ihr wahres spielerisches und kämpferisches Gesicht zu zeigen.

„Wir haben alle ein Ziel und sind bestrebt, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Es gibt noch neun Punkte zu vergeben und die möchte ich alle haben, also müssen wir heute damit anfangen“, so der Pretziener, der auch hofft, dass sein Team „den Spaß vom Training wieder mal auf den Platz bringen kann und nicht verkrampft“. „Wir müssen heute nicht nur zwei bis drei Schippen drauflegen, sondern eine ganze Baggerschaufel voll“, fordert der 45-Jährige.

HS: 1:0. SR: Kevin Shaikh (Magdeburg). Gelb-Rot-Sperren: Nitschke (Nedlitz), Namshaa (Gommern).