Beim TSV Rot-Weiß Zerbst hat man das letzte Puzzleteil im Trainerstab gefunden.

Zerbst l Am Freitagabend wurde es offiziell: Holger Rommel komplettiert neben Florian Sens, Keven Sens und Heiko Nebelung als vierter Übungsleiter den Trainer-Stab für die Landesklasse-Mannschaft des TSV Rot-Weiß Zerbst.

Trainer wünscht sich Stabilität

„Konsolidierung“, hat sich der 60-Jährige auf die Fahnen geschrieben. „Dass wir besser abschneiden, als in der vergangenen Saison, also ein gesicherter Mittelfeldplatz, ist das Entscheidende. Zu allem anderen müssen wir dann schauen, wie es läuft.“

Nun will sich das Trainer-Quartett gemeinsam mit der Mannschaft intensiv auf die neue Saison vorbereiten. Dem Antrag, in die Landesklasse 5 zu wechseln, wurde bisher seitens des Fußballverbandes noch nicht zugestimmt.

Start am 22. Juli

„Je nach Saisonstart des FSA wollen wir am 22. Juli mit der Vorbereitung anfangen. Ist der Start schon eher, fangen wir eben schon am 14. Juli an. Die Jungs haben schon einmal Fußball-Tennis gespielt, aber nun sollen sie sich erstmal akklimatisieren“, sagte Trainer Florian Sens.

„Wir wollen versuchen, so viele Testspiele wie möglich hier in Zerbst zu bestreiten“, fügte er an. Zwei Vorbereitungsspiele stehen bereits fest. So erwartet der TSV am 1. August ab 15 Uhr die FCM-Reserve (LK 2). Am 15. August steht ein Auswärts-Derby beim SV Eintracht Gommern (LK 2) an.

„Wenn wir am 22. Juli anfangen, brauchen wir am 25. Juli einen Gegner, wobei wir mit einem Kreisoberligisten beginnen möchten. Und zwischen den beiden feststehenden Terminen möchten wir auch noch ein Spiel unter der Woche austragen. Da suchen wir für den 7. August noch einen Gegner“, so der Coach, der „noch ein paar Sachen einstudieren und festigen möchte“.

Nachwuchs soll integriert werden

Der Kader für die neue Saison bleibt, bis auf die bereits bekannten Abgänge, so bestehen. „Wir werden ein paar A-Jugendspieler mit einbauen und dann sehen, wer sich wie zeigt. Ansonsten haben wir die Stammspieler zur Verfügung, von denen viele signalisiert haben, dass sie wieder angreifen möchten“, sagte Florian Sens.

Perspektive für Nachwuchs

„Mit Holger Rommel haben wir einen langen Arm zum Nachwuchs, da er sich mit der A-Jugend richtig gut auskennt, um sie weiter zu formen und im Männerbereich zu integrieren. Um mal Luft zu schnuppern in der Zweiten und um sie mal ins kalte Wasser zu schmeißen bei der Ersten. Wir wollen sie perspektivisch an den Verein binden, denn das Durchschnittsalter der Ersten ist nicht das jüngste und wir müssen zukünftig die Weichen stellen“, erklärte Keven Sens und machte deutlich, dass es sich „der Verein nicht leisten kann, Söldner herzuholen und zu bezahlen“. „Wir müssen zusehen, dass wir auch im Bereich der C-, B- und A-Jugend die jungen Spieler hier halten und ihnen vielleicht auch beruflich eine Perspektive geben, so dass sie hier in der Ersten oder Zweiten spielen.“

Halbfinale am 22. August

Für das Kreispokal-Halbfinale wird sich der TSV mit dem SC Vorfläming Nedlitz auf einen Termin einigen, wobei die Zerbster den 22. August „als Wunschtermin angegeben haben“.