Das Derby der Kreisoberliga zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst II und dem SV Fortschritt Garitz steigt am sechsten Spieltag, am 24. Oktober. Foto: Sport Print Zander

Der erste Kreisfachverband Fußball der Region, der die Spielpläne für die neue Serie 2020/21 bekannt gab, war der aus Anhalt.

Dessau/Zerbst l KFV-Präsident Mario Pinkert stellte diese Anfang dieser Woche ins Internet. Sie sind jedoch erst vorläufiger Natur.

Insgesamt 25 Teams starten am Wochenende des 5./6. Septembers im KFV Anhalt in die neue Spielzeit. 14 Mannschaften in der Kreisoberliga und nur elf in der Kreisliga. Es wird die letzte Spielzeit in diesem KFV, die von besonderer Bedeutung ist, denn in der Saison 2021/22 greift die Fusion der drei Kreisfachverbände Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld und Anhalt.

Kreisoberliga

In der obersten Spielklasse des KFV Anhalt gehen, wie in den Vorjahren auch, zwei Teams des Verbreitungsgebietes auf Tore- und Punktejagd.

Der TSV Rot-Weiß Zerbst II und der SV Fortschritt Garitz müssen zum Auftakt auswärts antreten. Die Rot-Weißen reisen zum Dessauer SV 97 II und die Garitzer treten beim Aufsteiger, der Landesklasse-Reserve der SG Blau-Weiß Klieken, an.

Das erste Heimspiel bestreiten dann beide Mannschaften eine Woche später, am 12. September. Zerbst erwartet die FSG Grün-Weiß/Chemie Rodleben und Garitz die SG Abus Dessau/Mildensee.

Derby am sechsten Spieltag

Zum Derby treffen beide Teams am sechsten Spieltag aufeinander. Heimrecht haben dann die Zerbster. Der sechste Spieltag wird am Samstag, 24. Oktober ausgetragen.

Der 26. und letzte Spieltag in dieser Klasse ist für den 19. Juni terminiert. Die Fortschritt-Elf muss dann zum SV Blau-Rot Coswig und die Zerbster gastieren beim Aufsteiger TSV 1894 Mosigkau II.

Kreisliga

Hier steht eine ungerade Mannschafts-Anzahl zu Buche. Nur elf Teams gehen in die neue Spielzeit. Aus der Region sind erneut zwei Mannschaften dabei, die FSG Walternienburg/Güterglück und die Spielgemeinschaft Dobritz/Garitz/Leps/Nedlitz.

Die FSG muss zum Auftakt ebenfalls auf fremdem Platz antreten. Auf sie wartet am Samstag, 5. September die Reserve des SV Blau-Rot Coswig.

Die Spielgemeinschaft startet am Sonntag, 6. September mit einem Heimspiel gegen die SG Jeber-Bergfrieden/Serno II.

Der 22. und letzte Spieltag wird am 12. Juni ausgetragen. Die FSG reist erneut in die Fremde zur ASG Vorwärts Dessau II und die Spielgemeinschaft gastiert bei Abus/Mildensee II.

Staffeltage im August

Gegeneinander kicken beide Mannschaften bereits am zweiten Spieltag, am 12. September. Spielort ist Walternienburg.

Die Anstoßzeiten wurden bisher noch nicht festgelegt. „Die Staffeltage werden voraussichtlich vom 13. bis 15. August stattfinden“, teilte Mario Pinkert mit. Dort können die Vereine Änderungen, die sie untereinander vereinbart haben, dann besprechen. Die finalen Spielpläne werden erst nach den Staffeltagen bekannt gegeben und auch veröffentlicht.

Die vorläufigen Spielpläne unter: www.fussball.de oder fupa.de