Am Samstag nahm die C-Jugend vom TSV Rot-Weiß Zerbst am Hallenturnier des SV Germania Roßlau um den „Eichenkranz-Cup“ teil.

Roßlau l Gespielt wurde in zwei Staffeln mit je vier Mannschaften.

Im ersten Gruppenspiel gegen Bitterfeld/Wolfen gab es schon guten Fußball der Zerbster unter dem Hallendach. Die drei Tore beim 3:1-Sieg erzielten Paul Lorenz, Jan Tiepelmann und Pierre Leps.

Chancen auf beiden Seiten

Im zweiten Spiel gegen Gastgeber Germania Roßlau ging es munter hin und her. Chancen gab es auf beiden Seiten, wobei sich die Torhüter auszeichnen konnten. Paul Lorenz brachte den TSV 1:0 in Front. Leider kassierten die Rot-Weißen noch zwei Gegentreffer und verloren 1:2. Im letzten Vorrundenspiel ging es gegen die SG Dessau 05/Kochstedt. Beide Mannschaften hatten drei Punkte. Der Sieger des Matches würde ins Halbfinale einziehen. Beide Teams gaben alles und im Tor war Justin Ritze nicht zu überwinden. In der letzten Spielminute erzielte Jan Tiepelmann den vielumjubelten Siegtreffer für die Zerbster.

Bilder Die C-Junioren wurden in einem stark besetzten Hallenturnier in Roßlau um den „Eichenkranz-Cup“ Vierter.Foto: Sandy Tiepelmann



Quali für das Halbfinale

Die Freude über den Halbfinal-Einzug war den Jungs und mitgereisten Eltern und Verwandten anzusehen. Bei diesem gut besetzten Turnier konnte man über die gezeigte Leistung aller Spieler und den damit verbundenen Halbfinal-Einzug schon sehr zufrieden sein.

Im ersten Halbfinale mussten sich die Rot-Weißen aber dem Berliner SC mit 1:6 geschlagen geben. Den Zerbster Treffer erzielte Kelvin Genth.

Im zweiten Halbfinale besiegte der FC Eilenburg die Germania mit 3:0.

Rot-Weiß verliert Spiel um Platz drei

Im kleinen Finale um Platz drei ging es wieder gegen Germania Roßlau. Die Roßlauer Führung konnte Pierre Leps ausgleichen. Aber am Ende dieser zehn Minuten jubelten die Germanen über den 3:1-Sieg. Im Finale besiegten die Berliner dann Eilenburg mit 2:1.

„Mit dieser Leistung und dem erreichten vierten Platz konnten alle zufrieden sein. Und der Spaß steht auch bei solchen Turnieren im Vordergrund“, sagte Trainer Sandy Tiepelmann.

Ritze wird ausgezeichnet

Als Krönung wurde Justin Ritze bei der Siegerehrung von allen Trainern einstimmig als bester Torwart ausgezeichnet.

Statistik

Zerbst: Justin Ritze – Marek Tiepelmann, Paul Lorenz, Kelvin Genäht, Pierre Leps, Robby Niemand und Jan Tiepelmann.