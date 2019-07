Im dritten Vorbereitungsspiel unterlag Rot-Weiß Zerbst beim Landesliga-Süd-Vertreter SG Reppichau 3:4 (1:2).

Reppichau l „Die Niederlage ist ein bisschen ärgerlich, auch wenn das Ergebnis zweitrangig ist“, sagte TSV-Trainer Jens Borchers. Erneut musste der Coach mit einem Minikader anreisen. Er hatte nur zwölf Mann zur Verfügung. Florian Sens erklärte sich bereit auszuhelfen.

Dennoch lief es gut an für die Zerbster. Philip Alarich brachte sie nach guter Kombination in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Ein Doppelschlag der Gastgeber durch Girke und Rathmann brachte der SG die 2:1-Pausenführung.

Nach der Pause hatten sich die Zerbster „wieder gut gefangen“, drehten das Spiel nach den Treffern von Alarich und Marc Schröter zur 3:2-Führung sogar um (72., 79.). Alarich stand nach einer Eingabe, die Moritz Specht verlängerte, „goldrichtig“ und schob ein. Schröter „täuschte einen Schuss an, machte noch einen Haken und zirkelte die Kugel in die lange Ecke“.

„Ich und die Mannschaft hätten sich einfach gewünscht, dass wir das Ergebnis, das wir uns schwer erarbeitet hatten, verwalten“, so der Trainer.

Nach einer Ecke, „wo die Zuordnung nicht fehlte“, erzielte Hebsacker den 3:3-Ausgleich (81.). „Mit der Schlusssekunde wurden wir nochmal ausgekontert und kriegen das 4:3“, war der 32-Jährige etwas bedient. Sitte war der Torschütze für die Reppichauer.

„Gerade die zwei letzten Tore sind sehr ärgerlich“, so Jens Borchers, der auch viel Positives mitnahm: „Janic Troeder, der Ricardo Werner im Tor vertrat, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich denke, wenn er sich weiter richtig reinhängt und dranbleibt, kann er eine richtige Stütze werden.“

Auch das neue Spielsystem „nimmt die Mannschaft sehr gut auf und fühlt sich wohl damit“. „Das merkt man an der Laufbereitschaft und auch an den Spielanteilen und ich bin gespannt, wie das in der Landesklasse 4 fruchten wird“, meinte der Zerbster, der seiner Truppe gestern trainingsfrei gab, so dass die Mannschaft morgen, ab 15 Uhr, daheim gegen Landesligist Babelsberg II „den nächsten guten Test abliefern kann“.

TSV Zerbst: Troeder – Elze, F. Sens, Alarich, Fambach, S. Sens, Specht, Kosel, Schröter (46. Dieckmann), Möhring, Leps; SR: Daniel Fritzsche (Bitterfeld) - ZS: 60.

Tore: 0:1 Philip Alarich (32.), 1:1 Benjamin Girke (43.), 2:1 Phillip Rathmann (44.), 2:2 Philip Alarich (72.), 2:3 Marc Schröter (79.), 3:3 Tim Hebsacker (81.), 4:3 Martin Sitte (90.)