Die Spitzenkegler des SKV Rot Weiß Zerbst wollen im Pokal den Einzug ins Final Four perfekt machen.

Zerbst l Durch eine Überschneidung mit der Champions League ist die Partie zwischen dem Titelverteidiger aus Sachsen-Anhalt und dem Bundesliga-Konkurrenten aus Breitengüßbach das letzte ausstehende Viertelfinale. Qualifiziert haben sich bereits Victoria Bamberg, der KC Schwabsberg und Drittligist SV Leipzig.

„Wir wollen im Pokal klar weiterkommen und das Final Four sichern. Für uns ist jedes Spiel wichtig und wir wollen diese Saison zu einer perfekten machen“, blickt SKV-Teamchef Timo Hoffmann voraus.

Nach dem fulminanten Champions League-Spiel in Raindorf und einer makellosen Bilanz in der Bundesliga muss Hoffmann seine Truppe auf die neue Herausforderung einschwören. „Wir wissen, wenn wir nicht 100 Prozent bei der Sache sind, wird es schwer. Aber besonders die Partie in Raindorf hat gezeigt, dass jeder bis zum letzten Wurf um jeden Satz kämpft und wir nichts herschenken werden“, ergänzt Hoffmann zum diesjährigen Erfolgshunger seiner Spieler.

Mit Breitengüßbach kommt eine gut bekannte Mannschaft aus der Bundesliga ins „Stadtwerke Kegelsportcenter“. Im Ligaspiel konnten die Zerbster auswärts nach hartem Kampf 6:2 gewinnen. Mit dem Heimvorteil im Rücken sind die Gäste aus Franken deutlich stärker. Aber auch in der Fremde zeigen die Breitengüßbacher Stärke. Mit Platz drei liegen sie auf den internationalen Plätzen und dürfen keinesfalls unterschätzt werden.

Eigentlich hat Timo Hoffmann in den eigenen Reihen nach dem sensationellen Auftreten in Raindorf keinen Veränderungsbedarf. „Aktuell sind alle Spieler fit. Wir wollen besonders für den Endspurt in der Liga und dann für Apatin Ende März alle Acht in Topform haben. Daher kann es durchaus Änderungen zum Start geben“, lässt der Zerbster Kapitän durchblicken.