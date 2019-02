Für die Spitzenkegler des SKV Rot Weiß Zerbst geht es in der Bundesliga zum Nachholspiel beim Tabellenletzten.

Zerbst l Der Bundesliga-Neuling steht in seiner ersten Saison im Oberhaus bereits vor dem verschobenen Spieltag und zwei ausstehenden Liga- spielen mit einem Bein wieder in der zweiten Bundesliga. Derzeit hat Neumarkt fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und müsste damit gegen den Deutschen Serienmeister mindestens einen Punkt holen. Nach den letzten Partien braucht es dafür viel Überzeugung und Optimismus.

Daher liegt der Fokus des SKV zwar in erster Linie auf einem Auswärtserfolg, im zweiten Moment aber auch darauf, möglichst wenige Mannschaftspunkte (MP) abzugeben.

„Wir brauchen einen klaren Sieg, um unseren Vorteil gegenüber Staffelstein zu behalten. Mit einem Sieg in Neumarkt und kommende Woche in Bamberg können wir die Meisterschaft schon vorzeitig klarmachen“, blickt SKV-Teamchef Timo Hoffmann voraus.

Derzeit sind beide Mannschaften punktgleich. Mit einem klaren Erfolg in Neumarkt können die Zerbster aber auch den nötigen Vorsprung an MP herausholen. Im Hinspiel gelang den Rot-Weißen das Wunschergebnis von 8:0 MP, bei dem Fabian Seitz mit 672 Kegeln den Tagesbestwert erzielte.

Seine Mannschaftskollegen Jürgen Pointinger mit 669 und Boris Benedik mit 666 Kegeln standen ihm kaum nach. Benedik dürfte nach einer Pause gegen Amberg wieder in die Startformation rücken. Seitz hingegen, der aktuell auf Formsuche ist und noch nicht wieder an das gleichmäßige, hohe Niveau der Hinrunde anknüpfen kann, muss um den Startplatz bangen. Gesetzt scheinen derzeit Pointinger als auch der immer stärker werdende Mathias Weber und Manuel Weiß.

„Mit Blick auf den Saisonhöhepunkt in der Meisterschaft und der Champions League kommen wir nach und nach alle auf ein hohes Level. Das benötigen wir vor allem mit Blick auf das Final Four in Zapresic“, erläutert Hoffmann. Daher können die SKV-Fans wieder eine andere Aufstellung erwarten. Spielbeginn ist am Samstag um 12.30 Uhr in Neumarkt.