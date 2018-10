Der Zerbster Rolandlauf erlebt seine 38. Auflage.

Zerbst l Beim Hauptorganisator Reinhard Glöckner vom TSV Rot-Weiß Zerbst sind bereits an die 100 Voranmeldungen für diesen beliebten Lauf eingegangen. Neben den Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken stehen auch 400- bzw. 800 Meter-Schnupperläufe bis zur Altersklasse 10 auf dem Programm. Die Meldung für die Schnupperläufe erfolgte wie gewohnt ausschließlich über die Grundschulen.

Traditionsgemäß ist der Rolandlauf natürlich auch wieder Pokallauf. Die Pokale werden im Teilnehmerfeld breit gestreut. Pokale gibt es jeweils im Gesamteinlauf bei den Männern über zehn km, den Frauen über fünf km, der weiblichen bzw. männlichen Jugend über fünf km und den Schülerinnen und Schülern von acht bis elf bzw. zwölf bis 15 Jahren ebenfalls über fünf km.

Senioren einbezogen

Des Weiteren werden auch die Senioren in die Pokalwertung einbezogen. Die schnellste Frau über fünf km ab der Altersklasse W 35 bzw. W 50 und der schnellste Mann über zehn km ab Altersklasse M 40 bzw. M 65 (über 5 km) werden ebenfalls mit einem Pokal geehrt.

Start und Ziel für alle Läufe befinden sich im Zerbster Jahnstadion. Die Fünf-Kilometer-Runde durch die Natur führt aus dem Jahnstadion über den Blumenmühlenwanderweg bis zum Eingang des Schießgeländes der Schützengilde Zerbst. Zurück geht es dann über den Weg am Butterdamm, an der Friesenhalle vorbei und über die Straße Am Anger ins Stadion. „Es ist fast die selbe Strecke wie im Vorjahr. Wegen der Sturmschäden musste sie nur geringfügig verändert werden“, sagte Reinhard Glöckner, der die Athleten vor dem Startschuss darüber informieren bzw. die Streckenführung im Jahnstadion aushängen wird.

Nun hofft das Veranstalter-Team auf gutes Wetter und gutes Gelingen.

Wer sich nicht vorangemeldet hat, muss am Sonntag eine Nachmeldegebühr entrichten.

Los geht es um 9.10 Uhr mit den Schnupperläufen über 400 und 800 m. Gleich im Anschluss werden die Sieger geehrt.

Ab 10 Uhr erfolgt der Hauptstart für den Fünf- und Zehn-Kilometer-Rolandlauf. Die Siegerehrung in den Altersklassen ist für 11.10 Uhr vorgesehen. Ab 11.30 Uhr werden die Sieger der Pokalwertung ausgezeichnet.