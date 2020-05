So fing die tolle erfolgreiche Zeit der Zerbster A-Junioren an. Als damalige F-Jugend weilten die Youngster bei einem Spiel des SC Magdeburg gegen den HSV Hamburg in der Magdeburger Bördelandhalle. An der Seite von Stars wie Bertrand Gille, Igor Vori, Michael Kraus, Pascal Hans oder Jogi Bitter liefen die jüngsten Zerbster an der Seite des großen HSV Hamburg vor ausverkauften Rängen mit auf. Dies war 2011, wo sie das Treffen mit Handball-Star Stefan Kretzschmar auf dem Bild festhielten. Foto: Lydia Kulot

Corona beendete die Saison der männlichen A-Jugend des HSV Zerbst frühzeitig. Die Mannschaft wurde Sechster in der Sachsen-Anhaltliga .

Zerbst l Ein Ergebnis, mit dem die Verantwortlichen zu diesem Zeitpunkt sicher zufrieden sein konnten. In der Abschlusstabelle landeten die Youngster in der abgebrochenen Saison nach einem Berechnungsmodell am Ende auf dem fünften Rang. Eine Tatsache die sehr zufrieden stimmt, aber über das wehmütige Ende der sehr erfolgreichen Jugend nicht hinweg tröstet.

Die glorreichen Jahre des Jahrganges fingen im Jahre 2010 an. Ernst Schimpf und Axel Zielesniak nahmen sich der Kids an und formten ein Wettkampfteam, das auf eine bewegte Zeit zurückblicken kann.

Erster in erster Saison

Im Mai 2010 errang die damalige F-Jugend in ihrer ersten Saison den ersten Platz. In der Mannschaftsaufstellung waren Namen wie Moritz Brodowski, Kevin Kulot, Kay Winter, Jonas Koch, Fritz Besener, Julian Köhler, Florian Steuer, Michel Lewin, Fynn Zielesniak, Felix Wuttke und Laurenz Brodowski zu finden.

Die Bördelandhalle war im Februar 2011 Schauplatz eines Höhepunktes der F-Jugend, der wohl für lange Zeit in den Köpfen der teilnehmenden Spieler verbleiben wird. An der Seite von beispielsweise Bertrand Gille, Igor Vori, Michael Kraus, Pascal Hans oder Jogi Bitter liefen die Jüngsten des Zerbster HSV an der Seite des großen HSV Hamburg vor ausverkauften Rängen in der Bördelandhalle mit auf.

Außerdem feierten die Kids den erneuten Staffelsieg in der Saison 2010/2011. Die überaus erfolgreiche Saison rundete die Auszeichnung mit dem Volksstimme-Preis in Großpaschleben ab.

An der Seite der Stars

Auf dem bronzenen Platz landete die inzwischen neuformierte Mannschaft in der Spielzeit 2011/2012. Spielerinnen wie Eike Alarich, Caroline van Ginkel, Franziska Gensch und Kim Bergholz setzten Akzente in der E-Jugend. Fin Koppensdorf und Leon Strahler verstärkten außerdem das Team. Die Mannschaft um Ernst Schimpf und Axel Zielesniak wurde nach der erfolgreichen Saison wie im Vorjahr mit dem Leserpreis der Volksstimme ausgezeichnet.

Michael Reis, Arne Friedrich, Tim Heine und Timon Kotilge gaben ab dem Jahr 2012/2013 alles für ihr neues Team. Chris Döhring von der GETEC green energy sorgte für ein erneutes Highlight im Jahr 2013. Im EHF-Cup Spiel des SC Magdeburg gegen den HBC Nantes durften die zehnjährigen Zerbster Handballcracks die Einlaufzeremonie auf dem Parkett der GETEC-Arena miterleben. Zum Saisonende konnten sich die Spielerinnen und Spieler über das Erreichen des dritten Podestplatzes freuen.

Training mit Bennet Wiegert

Ab der D-Jugend im Jahr 2013/2014 stieß Tim Fröhlich zur Mannschaft. Er sollte in Zukunft eine tragende Rolle zwischen den Pfosten spielen. Platz vier in der ersten D-Jugend-Saison war durchaus zufriedenstellend. Auch im Laufe dieser Spielzeit durfte natürlich ein Höhepunkt nicht fehlen. Die Kempa-Roadshow gastierte in Zerbst. Mit Weltmeister und Nationalspieler Michael Haas verbrachten die Kids einen unvergessenen Nachmittag.

2014/2015 erkämpfte sich die Zerbster Mannschaft den dritten Tabellenplatz.

Auf der Sachsen-Anhalt-Tour machte am 28. Juli 2015 der SC Magdeburg in Zerbst Station. Der SCM duellierte sich in der Vorbereitung mit dem DRHV 06. Diesen Umstand machten sich die Verantwortlichen des HSV 2000 Zerbst zu Eigen und organisierten im Vorfeld eine Trainingsstunde mit Bennet Wiegert. Die Jugendlichen genossen die Zeit mit dem damaligen SCM-Youngsters Trainer. Joris de Vries begann seine Handballkarriere mit dem Abgang von Kay Winter. Mit dem Wechsel ins Sportinternat nach Magdeburg hatten die Zerbster einen Leistungsträger verloren.

Eine phänomenale Saison

Die Saison 2016/2017 verlief phänomenal. Ungeschlagen wurde die C-Jugend Meister in der Anhaltliga. Mit der Meisterschale gelang der direkte Aufstieg in die Sachsen-Anhaltliga. Zum Abschluss trafen sich alle Meister der C-Jugend Mannschaften des HVSA zu einer inoffiziellen Endrunde in Weißenfels. Der zweite Platz widerspiegelte die außerordentliche Leistung in diesem Jahr.

Im ersten Jahr der Sachsen-Anhaltliga reichte es nur zu einem sechsten Platz. Somit mussten sich die Zielesniak und Schimpf-Schützlinge in einem Qualifikationsturnier beweisen. Dies gelang eindrucksvoll mit dem Erreichen des zweiten Platzes. Mit diesem Turnier verabschiedete sich außerdem Michael Reis für ein Jahr von der Mannschaft.

Nach furiosem Start in die B-Jugend-Saison verspielten die inzwischen zu Youngsters herangereiften Jungs die zum Greifen nahe Meisterschaft. Obwohl durchaus mehr drin gewesen wäre, überwog die Freude über die Vize-Meisterschaft.

2019/2020 wird das Kapitel A-Jugend vorerst beim HSV 2000 Zerbst zugeschlagen. Die Tendenz der jungen Wilden, sich im Männerbereich zu profilieren, ist Grund für den Abschied der sehr symphatischen Truppe. Der HSV 2000 Zerbst bedankt sich für den Einsatz, für die vielen schönen Momente, die alle miterleben durften. Corona macht vorerst einen würdigen Abschluss leider zunichte. Dennoch wünscht der Verein Tim Fröhlich, Felix Wuttke, Michael Reis, Jonas Sandmann, Fin Koppensdorf, Fynn Zielesniak, Joris de Vries, Laurenz Brodowski, Tim Heine, Timon Kotilge, Arne Friedrich und Michel Gerke für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Abschied und Dank

Ein Großteil bleibt den blau-weißen Farben erhalten. Joris de Vries wird zur Eintracht nach Gommern wechseln und aus beruflichen Gründen werden Timon Kotilge und Jonas Sandmann die Schuhe an den Nagel hängen.

Ein besonderes Dankeschön möchten die Mannschaft, die Eltern und der HSV 2000 Zerbst an Ernst Schimpf und Axel Zielesniak richten. Über zehn Jahre nahmen beide viele Entbehrungen in Kauf, um viele Stunden mit der Mannschaft zu verbringen. Besonders Axel Zielesniak wird in Zukunft dem Verein fehlen. Aus familiären Gründen wird es den 46-Jährigen nach Berlin verschlagen.

Seit seinem achten Lebensjahr spielt er Handball. Axel Zielesniak durchlief sämtliche Jugendmannschaften, anfangs als Feldspieler und nach zwei Schulteroperationen 1994 und 1998 stand er zwischen den Pfosten. Vielen Dank für die grandiose Arbeit beim HSV 2000 Zerbst.

Urgestein macht weiter

Die Lobeshymnen für Ernst Schimpf, das Zerbster Handball-Urgestein, sind kurz nach seinem 84. Geburtstag kaum verhallt, da verabschiedet er sich von dieser Mannschaft. In der nun freiwerdenden Zeit will er sich einer neuen Aufgabe im Jugendbereich widmen. Ein großartiger Sportsmann.