Im Nachholspiel der Bezirksliga setzt sich der TTC „Anhalt“ Zerbst II in Thalheim 9:6 durch.

Thalheim l Drei Erfolge sprangen zu Beginn der Doppelbegegnungen für die Gäste heraus. Mit 3:1 siegte die Paarung D. Wollschläger/Wünsche, während sich die Duos Albercht/D. Lucas und Noack/Senst über knappe fünf Sätze zu ihren Erfolgen mühten.

Positiver Anfangsschwung

Den positiven Anfangsschwung nahmen die Anhalter vorerst mit in die Einzelduelle im oberen Paarkreuz. Dietmar Wollschläger brauchte sich gegen Thiede kaum ins Zeug legen, um dessen Chancenlosigkeit in einen klaren Dreisatzsieg umzumünzen. Etwas mehr Pulver musste Hagen Wünsche gegen Schneider verschießen, wobei er sich mit diagonal angezogenen Vorhand-Topspins mit 3:1 behauptete.

Im mittleren Paarkreuz beharkte sich Lucas Albercht intensiv mit dem wild angreifenden St. Köppe, dessen Treffsicherheit aber im Entscheidungsdurchgang zu Gunsten des Zerbsters nachließ. Anschließend brachen die Auswärtigen vorübergehend ein. Mario Noack fand kein Rezept, um gegen das druckvolle Spielsystem von T. Köppe einen Punktgewinn einfahren zu können.

Im unteren Drittel hatten die Gäste danach zwei knappe Fünfsatzniederlagen zu beklagen. Gegen Regul hielt Mario Senst über weite Strecken offensiv dagegen, stand dann aber ab Mitte des Finalsatzes auf verlorenem Posten. Noch enger verlief das Match von Daniel Lucas und Abwehrer Plaschnick, wobei dem Auswärtigen beim 10:12 im fünften Durchgang die Zielgenauigkeit fehlte.

Anschließend musste sich Wollschläger dem überlegt vorgetragenen Auftritt von Schneider beugen, ehe Wünsche den Negativtrend stoppte. Mit einer couragierten Leistung, indem er sein Schnittspiel effektiv einsetzte, behielt er gegen Thiede die Oberhand und brachte den Gästesechser mit 7:4 nach vorn.

In der Mitte ließ sich Albercht trotz einiger Diskrepanzen mit seinem Kontrahenten T. Köppe nicht aus der Spur bringen und hielt beim 11:6 im fünften Satz sein Nervenkostüm im Zaum. Negativ verlief die Auseinandersetzung für Noack mit St. Köppe, welche er trotz knapper Satzergebnisse dem Gastgeber überlassen musste.

Sens erringt Matchpunkt

Den Matchpunkt errang Senst, der mit seinen harten Topspins das Abwehrbollwerk von Plaschnick durchbrach. Somit machte er den vorzeitigen Sieg perfekt.

Der abschließende Misserfolg von D. Lucas gegen Regul tat der positiven Stimmung über den 9:6-Auswärtserfolg aber keinen Abbruch mehr. Damit hält das Zerbster Team als Tabellendritter weiter Schritt mit dem Führungsduo aus Holzweißig und Köthen.

Am kommenden Samstag tritt der TTC-Sechser in eigener Halle im Kreisderby gegen den VfL Gehrden an. Der erste Aufschlag erfolgt um 14 Uhr.