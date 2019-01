Bauleiter Thorsten Rydzy von der Firma Elektroinstallationen Rydzy & Spalding aus Gommern (oben, kleines Foto) montiert mit seinem Mitarbeiter in einer Höhe von 16 Metern die letzten Lampen der neuen Flutlichtanlage, die in Betrieb genommen wurde. Foto: Sport Print Zander

Die Arbeiten an der Flutlichtanlage des Loburger Sportplatzes sind abgeschlossen.

Loburg l „Die Kälte macht uns nichts aus, nur der Wind hätte uns einen Strich durch die Rechnung machen können“, sagte Bauleiter Thorsten Rydzy von der Firma Elektroinstallationen Rydzy & Spalding aus Gommern, die am Freitag die letzten Arbeiten erledigt und die neue Flutlichtanlage der Beleuchtungsklasse II (200 lx Beleuchtungsstärke) am Abend einem erfolgreichen Probelauf unterzogen hatte. „Wir haben alle Lichter verkabelt und gegen 17 Uhr ließen wir es probeleuchten. Dann haben wir alle Lichter eingerichtet, so dass der Platz gleichmäßig beleuchtet wird“, so Rydzy, der mit seinem Kollegen in der Hebebühne in 16 Metern Höhe alles montierte.

Der Sportverein SV Blau-Weiß Loburg musste für dieses Großprojekt Gesamtkosten von über 40 000 Euro aufbringen. „Dies war nur mit den erbrachten Eigenleistungen und natürlich durch die Unterstützung zahlreicher Geld- und Sachleistungsgeber möglich“, sagte der Vorsitzende des zirka 130 Mitglieder zählenden Vereins, Matthias Werner.

Ein starker Partner neben der Lotto Sachsen-Anhalt GmbH sowie etlichen regionalen Unternehmen war die Firma Elektroinstallationen Rydzy & Spalding aus Gommern. „Mein Schwager und meine Schwester trainieren die B-Jugend, die jetzt in das Herrenteam integriert wurde und auch mein Sohn spielt hier Fußball“, erklärte Thorsten Rydzy seine Verbundenheit zum Loburger Sportverein. „Der Nachwuchssport liegt uns am Herzen und wir sind froh und stolz darüber, dass Loburg so gute Bedingungen zum Sporttreiben hat“, unterstrich er seine Ambitionen als langjähriger Sponsor. Die Firma ist in der gesamten Bundesrepublik gefragt, montiert von Hamburg bis Südbayern, im Sommer wie im Winter, vorrangig jedoch an Umspannwerken.

„Es sind die gleichen Lampen, die im hinteren Teil des Sportplatzes bereits montiert waren und unter denen die Fußballer schon trainiert hatten und nun wird der gesamte Platz ausgeleuchtet“, erklärte Rydzy.

Die Loburger haben nun ideale Bedingungen, um auch in der dunklen Jahreszeit zu trainieren bzw. ihre Pflichtspiele auszutragen. Ein großer Schritt ist getan, doch es stehen noch weitere Projekte an. So soll der marode Sozialtrakt im Sommer komplett saniert werden. Für dieses Großprojekt wurden zirka 220.000 Euro anberaumt, wobei die Fördermittelanträge bereits gestellt wurden. In Loburg geht es weiter voran und bald strahlt nicht nur der Platz in neuem Licht.

Ein Video unter www.facebook.com/BlauWeiss Loburg/ zeigt Eindrücke der neuen Flutlichtanlage.