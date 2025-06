Zuletzt hatten die Los Angeles Dodgers bereits mit einer Maßnahme vor ihrem Stadion für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit einer Spende will die Baseball-Franchise nun erneut Migranten unterstützen.

Die Los Angeles Dodgers ließen Beamte nicht in ihr Stadion.

Los Angeles - Mit einer Spende von einer Million Dollar setzen sich die Los Angeles Dodgers für von Abschieberazzien betroffene Einwanderer ein. „In Zusammenarbeit mit der Stadt Los Angeles haben die Dodgers eine Million Dollar für direkte finanzielle Unterstützung für Familien von Einwanderern bereitgestellt, die von den jüngsten Ereignissen in der Region betroffen sind. In den kommenden Tagen werden weitere Gemeinschaftsaktionen angekündigt“, schrieb der Gewinner der World Series im Baseball auf der Plattform X.

Die Dodgers waren jüngst bereits durch eine Aktion im Zusammenhang mit den Razzien und Festnahmen in Erscheinung getreten. Am Donnerstag forderten sie Bundesbeamte auf, das Stadiongelände zu verlassen, nachdem die sich auf einem Parkplatz in der Nähe eines Eingangstors versammelt hatten. Die Dodgers haben eine stark von Lateinamerikanern geprägte Fanbasis.

Widerstand gegen Trumps Migrationspolitik

Massenabschiebungen waren ein zentrales Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump. In etlichen US-Städten war es in den vergangenen Tagen zu Protesten gegen die Migrationspolitik des 79-Jährigen gekommen - auch in Los Angeles.

„Die Geschehnisse in Los Angeles haben Tausende und Abertausende von Menschen aufgewühlt, und wir haben den Ruf vernommen, eine führende Rolle im Namen der Betroffenen zu übernehmen“, sagte Stan Kasten, Präsident und CEO der Dodgers.