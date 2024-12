In der NFL sind die Los Angeles Rams den Playoffs einen Schritt näher gekommen. Dabei gab es gegen die San Francisco 49ers nicht einen Touchdown.

Santa Clara - In der nordamerikanischen American-Football-Profiliga NFL haben die Los Angeles Rams einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Gegen die kriselnden San Francisco 49ers gewann das Team um Quarterback Matthew Stafford mit 12:6. Alle Punkte wurden dabei durch Field Goals erzielt.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte brachte Kicker Jake Moody die 49ers aus 53 Yards im ersten Viertel in Führung, ehe Rams' Joshua Karty kurz vor der Pause aus 48 Yards zum 3:3 ausglich. Die erneute Führung durch Moody im dritten Viertel konnte San Francisco nicht halten. Allen voran Stafford (160 Passing Yards), Running Back Kyren Williams (108 Yards) und Wide Receiver Puka Nacua (97 Yards) sorgten dafür, dass Los Angeles im vierten Viertel drei weitere Male in Fiel-Goal-Nähe kam.

Mit einer Bilanz von 8:6 haben die Rams eine Playoff-Teilnahme weiter in der eigenen Hand. Die Chancen der 49ers (6:8) sind hingegen nur noch theoretischer Natur.